Ewald Lienen va antrena Oțelul Galați

Ştire online publicată Marţi, 05 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul german Ewald Lienen va prelua banca tehnică a echipei Oțelul Galați, antrenorul sosind marți în țară, transmite B1.ro.Fostul antrenor al echipei Oțelul, Dorinel Munteanu, a declarat că Lienen este un antrenor bun. "Îl cunosc bine pe Lienen, e un antrenor bun, care a avut succes la FC Koln. Am fost la un pas de a lucra împreună, el a preluat-o pe FC Koln în 1999, exact după ce am plecat. Am încredere în el că poate obține rezultate bune. E important să readucă Oțelul acolo unde a fost în urmă cu câteva sezoane. Sunt bucuros că vine în Liga I un antrenor cu mentalitate sănătoasă din Germania și cred că se poate adapta la fotbalul din România", a spus Munteanu, citat de Mediafax.Lienen și-a început cariera de antrenor la echipa secundă a celor de la MSV Duisburg, după care a fost promovat principal la prima formație. El a mai antrenat pe Hansa Rostock, FC Koln, Tenerife, Borussia Monchengladbach, Hannover, Panionios, TSV 1860 Munchen, Olympiakos și Arminia Bielefeld.