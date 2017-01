„Evoluţiile în salturi nu duc la nimic bun“

George Curcă, portarul Farului, speră ca „rechinii“ să fie constanți în sezonul 2008/2009

„Evoluțiile în salturi nu duc la nimic bun“

Portarul Farului, George Curcă, crede că „rechinii“ și-au creat singuri probleme în sezonul trecut, lucru care era să-i coste supraviețuirea în Liga 1. Goal-keeper-ul spune că, în campionatul viitor, Farul trebuie să elimine inconstanța. Obosit după o stagiune stresantă, George Curcă se odihnește la Constanța și își urmează programul de întreținere primit pentru vacanță. „Nu am plecat multe zile din oraș și am lăsat pe planul doi presa și TV-ul. Vreau doar să mă refac, căci sezonul trecut m-a obosit foarte tare psihic“, a declarat George, pentru „Cuget Liber”. După 5 zile petrecute la părinți, la Tulcea, unde a participat și la nunta fratelui său, portarul Farului a revenit la Constanța și se relaxează alături de familie (soția Mihaela și fiul David), de cele mai multe ori la „Kiddy Dady“, centrul de distracții pentru copii pe care îl deține. Portarul speră ca Farul să înceapă noul sezon în forță, iar oscilațiile din rezultate și evoluții să fie reduse. „În sezonul trecut, ne-am creat singuri probleme. Returul ne-a salvat, dar nu sunt mulțumit pe deplin nici de el. A trebuit să ne ajungă cuțitul la os ca să ne trezim. Au fost serii de meciuri bune, după care am strâmbat-o iar. Sigur, cele șapte meciuri la rând, dintre care cinci victorii, sunt de semnalat, dar apoi, când ne-am văzut cu sacii în căruță și am scăpat și matematic de retrogradare, am cedat iar. Aceste evoluții în salturi, în valuri, nu duc la nimic bun“, ne-a mai spus George.