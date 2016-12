Evoluţie bună a juniorilor U12 de la Sparta Techirghiol

Evoluție bună a juniorilor U12 de la Sparta Techirghiol

Duminică, pe terenul de la baza sportivă „Badea Cârțan” s-a disputat partida dintre gazda ACS Perfor-mer și Sparta Techirghiol, în cadrul etapei a XXll-a, a Campionatului Național de juniori E (U12) . Meciul a fost câștigat de ACS Performer (antrenor Dorel Zaharia, fostul jucător al Stelei) cu scorul de 2-1 (1-1), la capătul unei partide foarte echilibrate, presărată deseori cu stângăciile tinerilor arbitrilor delegați pentru această partidă.„Sunt foarte mulțumit de jocul copiilor mei! Am reușit să facem exact ce ne-am propus și ce am repetat în aceste zile la antrenamente. Consider că am controlat partida, dar din păcate ne-am cam bătut singuri. Știam că ei vor profita de faptul că sunt mai înalți și vor juca mult pe sus. Am compensat acest dezavantaj cu mobilitatea și tehnica superioară și ne-am făcut jocul. Tactic, noi suntem câștigătorii acestei partide”, a declarat pentru „Cuget Liber” antrenorul celor de la Sparta Techirghiol, Cosmin Maxim.Iată lotul „picilor” de la Sparta Techirghiol pentru această partidă :1. David Iliaz, 2. Eduard Rusu, 3. Cătălin Manole, 5. Răzvan Săndulesc, 6. Bogdan Ardeleanu, 7. Alin Manea, 8. Serdar Sali, 9. Silviu Toba, 10. Alex Pucichi, 11. Robert Belu, 12. Sergiu Ciaușu 13. Andrei Timofte, 14. Claudiu Luca, 15. Ovidiu Barac, 17. Alexandru Senin (marcatorul oaspeților din acest meci)În urma acestui rezultat Sparta Techirghiol se menține pe poziția a opta (29 p), într-un clasament dominat de lidera FC Viitorul 2005 (63 p) și ACSAF Farul Constanța (57 p).