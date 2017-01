Everson Pacheco şi Paulo Monteiro, la primele antrenamente cu Farul

Everson Pacheco și Paulo Monteiro, la primele antrenamente cu Farul

Atacantul brazilian Everson Sales Pacheco și fundașul central portughez Paulo Armando Da Silva Monteiro au sosit, luni seară, în România, iar ieri dimineață au susținut primul antrenament cu FC Farul. Directorul tehnic al clubului constănțean, Ion Marin, a purtat, luni seară, primele discuții cu nou sosiții, urmând ca zilele acestea cei doi să fie monitorizați la ședințele de pregătire ale echipei. Astăzi, la Farul va mai veni un fotbalist străin, atacantul came-runez Daniel Chigou (24 ani, 1,85 m - 80 kg), care a jucat și la echipa italiană Ternana. Africanul va fi preluat de la Aeroportul „Henri Coandă" la ora 12 și adus apoi la Constanța. Brazilianul Everson Sales Pacheco are 25 ani (născut pe 21 iunie 1982), 1,86 m și 81 kg, este liber de contract, iar în sezonul trecut a evoluat pentru Trofense, în a doua divizie portugheză. În trecut, a jucat și în Brazilia, la Corinthians și Palmeiras. Portughezul Paulo Armando Da Silva Monteiro (22 ani, născut pe 21 ianuarie 1985, la Guimaraes), înalt de 1,90 m, aparține de Sporting Braga, iar în sezonul 2006/2007 a trecut și pe la Istres (liga a doua franceză). Este fost component al echipelor naționale Under-16, Under-19 și Under-21 ale Portugaliei. Ieri, brazilianul și portughezul au efectuat vizita medicală și primele două antrenamente cu Farul. Prima ședință s-a desfășurat de dimineață, pe Farul II. La alergări, Everson și Monteiro au stat lângă brazilianul Farului, Willian Gerlem. Au exersat apoi pasele, șuturile la poartă cu combinație și au participat la o miuță. La alergările de final, Monteiro a acuzat o problemă medicală și s-a oprit pe bancă. Bogdan Apostu, printre fariști De la antrenament au lipsit Emil Nanu, Marius Nae (indisponibili pentru mai mult timp), dar au participat Cristi Șchiopu, Gerlem și Marcel Otvoș. Primul a alergat în adidași, sperând să nu aibă vreo problemă nici când va încălța ghetele de fotbal. Gerlem nu va fi apt pentru meciul cu Ceahlăul, iar Otvoș are șanse destul de mici pentru a juca împotriva nemțenilor. La pregătire a fost și atacantul Bogdan Apostu, care încă nu a reușit să se transfere la echipa israeliană Hapoel Bnei Sakhnin (Liga 1), aceasta testându-l la un stagiu de pregătire la Brașov. În schimb, Farul nu a fost impresionată de atacantul Stere Guda și de mijlocașul stânga Cornel Cornea, care au fost în probe la Constanța săptămâna trecută, astfel că cei doi au plecat.