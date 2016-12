Evenimentele sportive ale anului 2010 (IV)

În toamna anului 2010, fiți cu ochii pe gimnastele românce, pentru că fetele antrenate de Nicolae Forminte vor participa la Campionatele Mondiale, de unde speră să se întoarcă cu multe medalii de aur. De asemenea, le vom ține pumnii canotorilor, înotătorilor, atleților și handbalistelor, care vor intra în competiții de primă mână. Nu în ultimul rând, nu ratați meciurile de fotbal din Liga Campionilor, finala Cupei Davis ori Mondialele de scrimă de la Paris. OCTOMBRIE 3 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Japoniei 3-14 - Sport: Jocurile Commonwealth-ului, New Delhi (India) 4-10 - Tenis: ATP - Beijing (China), Tokyo (Japonia); WTA - Beijing (China) 10 - Ciclism: Cursa Paris-Tours 10 - Moto: Marele Premiu al Malaysiei 11-17 - Tenis: ATP - Shanghai (China); WTA - Linz (Austria), Osaka (Japonia) 16 - Ciclism: Turul Lombardiei 17 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Coreei de Sud 17 - Moto: Marele Premiu al Australiei 17-24 - Gimnastică: Campionatele Mondiale de la Rotterdam (Olanda) 18-24 - Tenis: ATP - Stockholm (Suedia), Moscova (Rusia); WTA - Moscova (Rusia), Luxembourg (Luxemburg) 19-20 - Fotbal: Etapa a III-a a grupelor Ligii Campionilor 21 - Fotbal: Etapa a III-a a a grupelor Ligii Europa 22-24 - Auto: Raliul Spaniei 29 octombrie - 14 noiembrie - Volei: Campionatul Mondial feminin, Japonia 31 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei 31 - Moto: Marele Premiu al Portugaliei 31 octombrie - 7 noiembrie - Canotaj: Campionatele Mondiale de la Lake Karapiro (Noua Zeelandă) NOIEMBRIE 1-7 - Tenis: ATP - Basel (Elveția), Valencia (Spania); WTA - Bali (Indonezia) 2-3 - Fotbal: Etapa a IV-a a grupelor Ligii Campionilor 4 - Fotbal: Etapa a IV-a a grupelor Ligii Europa 4-13 - Scrimă: Campionatele Mondiale de la Paris (Franța) 6-7 - Tenis: Finala Fed Cup 7 - Atletism: Maratonul de la New York (SUA) 7 - Moto: Marele Premiu de la Valencia (Spania) 8-14 - Tenis - ATP - Paris-Bercy (Franța) 14 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) 23-24 - Fotbal: Etapa a V-a a grupelor Ligii Campionilor 25-28 - Natație: Campionatele Europene în bazin scurt DECEMBRIE 1-2 - Fotbal: Etapa a V-a a grupelor Ligii Europa 3-5 - Tenis: Finala Cupei Davis 7-8 - Fotbal: Etapa a VI-a a grupelor Ligii Campionilor 7-19 - Handbal: Campionatul European feminin, Danemarca și Norvegia 8-18 - Fotbal: Campionatul Mondial al cluburilor 12 - Atletism: Campionatele Europene de cross-country, Albufeira (Portugalia) 15-19 - Natație: Campionatele Mondiale în bazin scurt, Dubai (Emiratele Arabe Unite)