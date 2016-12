Evenimentele sportive ale anului 2010 (I)

Ştire online publicată Luni, 28 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Anul sportiv 2010 începe în forță pe întreg mapamondul. Vacanța performerilor arenelor, dar și a suporterilor lor va fi mai scurtă și, în ciuda greutăților financiare care se anunță, sportivii își doresc cât mai multe medalii. Primii care intră în scenă sunt piloții de raliu, urmați de jucătorii de tenis, de voleibaliști, baschetbaliști și handbaliști. IANUARIE 2-17 - Auto-moto: Raliul Dakar 2010, în Argentina și Chile 4-10- Tenis: ATP - Doha (Qatar), Chennai (India), Brisbane (Australia); WTA - Brisbane (Australia), Auckland (Noua Zeelandă) 5-7 - Volei: Etapa a IV-a a Ligii Campionilor, masculin și feminin 6-7 - Baschet: Etapa a IX-a a Euroligii masculine 9-10 - Handbal: Etapa a V-a a Ligii Campionilor, feminin 9-10 - Patinaj viteză: Campionatele Europene, la Hamar (Norvegia) 10-31 - Fotbal: Turneul final al Cupei Africii pe Națiuni, în Angola 11-16- Tenis: ATP - Sydney (Australia), Auckland (Noua Zeelandă); WTA - Sydney (Australia), Hobart (Australia) 12-14 - Volei: Etapa a V-a a Ligii Campionilor, masculin și feminin 13-14 - Baschet: Etapa a X-a a Euroligii masculine 15-17 - Rugby: Etapa a V-a a Cupei Europei 16-17 - Handbal: Etapa a VI-a a Ligii Campionilor, feminin 16-17 - Handbal: Turneul masculin de la Paris 18-24 - Patinaj artistic: Campionatele Europene, Tallinn (Estonia) 18-31 - Tenis: Openul Australiei, la Melbourne 19 - Volei: Etapa a VI-a a Ligii Campionilor, feminin 19-24 - Ciclism: Turul Down Under (Australia) 19-31 - Handbal: Campionatul European masculin, Austria 20 - Volei: Etapa a VI-a a Ligii Campionilor, masculin 20-23 - Auto: Raliul Monte Carlo 22-24 - Rugby: Etapa a VI-a a Cupei Europei 27-28 - Baschet: Prima etapă a Euroligii masculine, Top 16 31 - Atletism: Reuniunea în sală de la Karlsruhe (Germania) FEBRUARIE 3-4 - Baschet: Etapa a II-a a Euroligii masculine - Top 16 5 - Baschet: Manșa secundă a optimilor de finală ale Euroligii feminine 6 - Atletism: Reuniunea în sală de la Stuttgart (Germania) 6 - Rugby: Prima etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Irlanda - Italia, Anglia - Țara Galilor 6-7 - Judo: Turneul de la Paris 6-7 - Handbal: Prima etapă a fazei secunde a grupelor Ligii Campionilor, feminin 6-7 - Tenis: Primul tur al Fed Cup 7 - Atletism: Reuniunea în sală de la Moscova (Rusia) 7 - Fotbal: Tragerea la sorți a grupelor de calificare la Campionatul European din 2010, la Varșovia (Polonia) 7 - Fotbal american: Super Bowl, la Miami (SUA) 7 - Rugby: Prima etapă a Turneului celor 6 Națiuni: Scoția - Franța 10 - Baschet: Meciuri de baraj din optimile de finală ale Euroligii feminine 10-11 - Baschet: Etapa a III-a a Euroligii masculine - Top 16 12-14 - Auto: Raliul Suediei 13 - Atletism: Reuniunea în sală de la Valencia (Spania) 13 - Rugby: Etapa a II-a a Turneului celor 6 Națiuni: Țara Galilor - Scoția, Franța - Irlanda 14 - Atletism: Reuniunea în sală de la Gand (Belgia) 14 - Rugby: Etapa a II-a a Turneului celor 6 Națiuni: Italia - Anglia 13-14 - Handbal: Etapa a VII-a a Ligii Campionilor, masculin; Etapa a II-a a fazei secunde a Ligii Campionilor, feminin 15-21 - Tenis: ATP - Marsilia (Franța), Memphis (SUA), Buenos Aires (Argentina); WTA - Dubai (Emiratele Arabe Unite), Memphis (SUA), Bogota (Columbia) 16-17 - Fotbal: Prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor 16-18 - Volei: Manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin și feminin 18 - Fotbal: Prima manșă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa 20-21 - Handbal: Etapa a VIII-a a Ligii Campionilor, masculin; Etapa a III-a a fazei secunde a Ligii Campionilor, feminin 22-28 - Tenis: ATP - Acapulco (Mexic), Dubai (Emiratele Arabe Unite), Delray Beach (SUA); WTA - Acapulco (Mexic), Kuala Lumpur (Malaysia) 23 - Baschet: Prima manșă a sferturilor de finală ale Euroligii feminine 23-24 - Fotbal: Manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor 24-25 - Baschet: Etapa a IV-a a Euroligii masculine - Top 16 24-28 - Ciclism: Campionatele Mondiale pe pistă, Copenhaga (Danemarca) 25 - Fotbal: Manșa secundă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa 26 - Rugby: Etapa a III-a a Turneului celor 6 Națiuni: Țara Galilor - Franța 27 - Rugby: Etapa a III-a a Turneului celor 6 Națiuni: Italia - Scoția, Anglia - Irlanda 27-28 - Handbal: Etapa a IX-a a Ligii Campionilor, masculin MARTIE 1-7 - Tenis: WTA - Monterrey (Mexic) 2-4 - Volei: Prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin și feminin 6-7 - Handbal: Etapa a X-a a Ligii Campionilor, masculin; Etapa a IV-a a fazei secunde a Ligii Campionilor, feminin 7-14 - Ciclism: Cursa Paris-Nisa 8-21 - Tenis: ATP, WTA - Indian Wells (SUA) 9-10 - Fotbal: Prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor 9-11 - Volei: Manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin și feminin 13 - Rugby: Etapa a IV-a a Turneului celor 6 Națiuni: Irlanda - Țara Galilor, Scoția - Anglia 14 - Rugby: Etapa a IV-a a Tur-neului celor 6 Națiuni: Franța - Italia 13-14 - Handbal: Etapa a V-a a fazei secunde a Ligii Campionilor, feminin 14 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Bahrein-ului 16-17 - Fotbal: Manșa secundă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor 18 - Fotbal: Manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Europa 20 - Rugby: Etapa a V-a a Turneului celor 6 Națiuni: Țara Galilor - Italia, Irlanda - Scoția, Franța - Anglia 20-21 - Handbal: Etapa a VI-a a fazei secunde a Ligii Campionilor, feminin 20-21 - Volei: Final Four al Cupei CEV și Challenge Cup, feminin 22-28 - Patinaj artistic: Campionatele Mondiale de la Torino (Italia) 24-28 - Handbal: Prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin 25 - Baschet: Al doilea meci al sferturilor de finală din Euroliga masculină 27-28 - Handbal: Prima manșă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin 27-28 - Volei: Final Four al Cupei CEV și Challenge Cup, masculin 28 - Atletism: Campionatele Mondiale de cros de la Bydgoszcz (Polonia) 28 - Auto: Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 30-31 - Fotbal: Prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor 31 martie - 4 aprilie - Handbal: Manșa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, masculin.