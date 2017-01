EURO 2016: "Echipa mea nu a abandonat niciun moment"

Ştire online publicată Luni, 27 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul echipei de fotbal a Ungariei, germanul Bernd Storck, a subliniat că echipa sa nu a renunțat la luptă în niciun moment în meciul cu echipa Belgiei, duminică seara la Toulouse, în optimile de finală ale EURIO 2016."Echipa mea nu a abandonat în niciun moment, am încercat mereu să atacăm", a afirmat Storck după eșecul cu 0-4."Vreau să felicit echipa mea pentru pentru performanța de la EURO, ea a demonstrat că știe să joace fotbal, că nu se uită spre trecut, că vom avea un mare viitor în fața noastră, că trebuie să continuăm să muncim la fel pentru următoarea miză care este Cupa Mondială. Cu această echipă vom putea să reușim lucruri importante. Putem pleca cu capul sus, am văzut diferențele de pe teren, au fost clare, pentru că toți jucătorii lor evoluează la marile cluburi. Dar am învățat ceva pentru viitor, ceea ce ne va ajuta să creștem. Părăsim turneul din Franța cu capul sus", a adăugat selecționerul Ungariei.Belgia s-a calificat în sferturile de finală ale EURO 2016, realizând cel mai mare scor de până acum al turneului din Franța, 4-0, prin golurile marcate de Toby Alderweireld (10), Michy Batshuayi (78), Eden Hazard (80) și Yannick Carrasco (90+1), scrie Agerpres.