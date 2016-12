EURO 2016 / Cristiano Ronaldo: "Franţa e favorită, dar Portugalia va câştiga"

EURO 2016 / Cristiano Ronaldo: "Franța e favorită, dar Portugalia va câștiga"

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cristiano Ronaldo, căpitanul naționalei Portugaliei a declarat într-un interviu acordat site-ului UEFA înaintea finalei Euro 2016, cu Franța, că formația favorită este favorită, dar că Portugalia va câștiga trofeul.Ronaldo va avea ocazia să joace pentru a doua în carieră o finală cu naționala Portugaliei, după cea din 2004, cu Grecia, și starul de la Real Madrid e încrezător că de această dată naționala pregătită de Fernando Santos va ieși învingătoare. În 2004, grecii au devenit campioni europeni chiar la Lisabona."Franța este favorita finalei, dar cred că Portugalia va câștiga trofeul. Pentru mine ar însemna enorm. Am visat din totdeauna să câștig un trofeu cu naționala țării mele. La nivel individual și alături de o echipă de club am câștigat tot ce era de câștigat în fotbal, astfel că ar fi ceva extrem de important să pot să îmi trec în palmares și un titlu cu prima reprezentativă. Cred că e posibil și de aceeași părere sunt și colegii mei, dar și toată suflarea portugheză. Trebuie să gândim pozitiv. Sunt de părere că duminică Portugalia va câștiga primul ei trofeu major" a declarat Ronaldo, conform site-ului UEFA potrivit romanialibera.ro.Deși Ronaldo are încredere deplină în coechipierii săi, parcursul Portugaliei nu justifică însă siguranța jucătorului legitimat la Real Madrid. Portugalia s-a calificat de pe locul 3 din grupa F, după Ungaria și Islanda, cu 3 remize, și a obținut prima victorie în 90 de minute abia în semifinala cu Țara Galilor.