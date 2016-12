EURO 2016. Caz incredibil în Franţa: lăudat pentru prestaţiile la 18 ani, ar avea de fapt 23-24 ani

EURO 2016. Caz incredibil în Franța: lăudat pentru prestațiile la 18 ani, ar avea de fapt 23-24 ani

Ştire online publicată Marţi, 05 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre portughezii care au impresionat la acest turneu final este Renato Sanches, jucătorul lui Bayern Munchen.Mijlocașul ofensiv a jucat foarte bine în naționala lusitană, ba a și marcat în "sfertul" cu Polonia, scrie realitatea.netAntrenor francez Guy Roux susține că Renato Sanches nu are 18 ani și că data nașterii prezentată nu este cea adevărată."Portugalia nu arată extraordinar, iar la portughezi este un singur jucător mare și nu poate face totul de unul singur (n.r. Cristiano Ronaldo). În rest, este o echipă obișnuită.Sanches? Da, el spune că are 18 ani. Trebuie să se uite la trecutul său. Data sa de naștere a fost declarată câțiva ani mai târziu, nu este adevărată. Eu cred că are 23, 24 de ani. Dar este foarte bun", a declarat Guy Roux la Dolcesport.