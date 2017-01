EURO 2016 / Alex Chipciu: „Sper că câştigăm cu Elveţia şi să ne calificăm”

EURO 2016 / Alex Chipciu: „Sper că câștigăm cu Elveția și să ne calificăm”

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătorul Stelei, Alexandru Chipciu, a declarat marți, în conferința de presă la stadionul „Parc de Princes din Paris faptul că partida cu Elveția va fi la fel de grea ca cea împotriva Franței: „Franța are jucători mai buni ca Elveția, dar va fi un meci la fel de greu. Suntem optimiști pentru că am făcut un joc foarte bun cu Franța. Doar neșansa a făcut să pierdem, după ocaziile avute. Sper să câștigăm cu Elveția și să ne calificăm. Avem o echipă bună și cred că va fi un meci echilibrat, cum au fost toate la Euro 2016.”Mijlocașul a evitat să răspundă dacă este apt pentru a juca 90 de minute: „Am jucat sub presiune în meciul cu Franța, dar am meicuri în Europa League și Champions League, precum și partide importante la națională. Nea Puiu este selecționer și el știe cine va juca mâine. Nu mă gândesc doar la mine, e important ca echipa să se califice mai departe.”