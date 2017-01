EURO 2016 / Adi Popa: „Sperăm să obţinem cel puţin un egal cu Elveţia”

EURO 2016 / Adi Popa: „Sperăm să obținem cel puțin un egal cu Elveția”

Chiar dacă România a fost învinsă de țara gazdă, Franța, cu 2-1, tricolorii lui Anghel Iordănescu au arătat un joc bun, apreciat de toată lumea și păstrează șanse la calificarea în optimile de finală, în contextul în care se vor califica primele două și cele mai bune patru (din șase) echipe de pe locul 3.„Este frustrant să lupți aproape de la egal la egal 88 de minute cu Franța, echipa gazdă și să pierzi în maniera în care am pierdut, cu un șut senzațional. Un egal era mai corect pentru că dacă ne aducem aminte, în minutul 2 am avut o ocazie imensă. E normal ca Franța să aibă posesia și inițiativa pentru că era echipa gazdă, mai valoroasă, dar noi am contracarat prin dăruire și muncă și le-am șinut piept 88 de minut. Toată lumea a apreciat jocul nostru, din păcate am pierdut așa cum am pierdut”, a declarat Adi Popa la finalul partidei.Miercuri, 15 iunie, România va întâlni Elveția. Adi Popa s-ar mulțumi și cu un egal în partida cu elvețienii care au reușit să se impună în partida cu Albania, scor 1-0 (Schar min 4). „Moralul este ok pentru că noi am făcut un joc consistent, bun, și vom da totul cu Elveția. Sperăm să scoatem cel puțin un egal pentru că avem nevoie. Se poate spune că e decisiv meciul cu Elveția, dar mai avem și cu Albania, se poate întâmpla orice. Trebuie să fim sănătoși, să ne recuperăm cât mai bine și la ora jocului să dăm totul”, a mai spus Adi Popa.