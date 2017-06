"Eu nu l-aş ierta pe Năstase. Şi să-şi plătească singur amenda!"

Fostul arbitru Suat Ibraim:

"Eu nu l-aș ierta pe Năstase. Și să-și plătească singur amenda!"

Fostul arbitru constănțean de box Suat Ibraim spune că una dintre principalele funcții ale activității sportive este cea educativă, cu atât mai mult cu cât eroii arenelor devin modele pentru tânăra generație. „Derapaje” de genul celor comise de Ilie Năstase la meciul de Fed Cup de la Mamaia, când le-a jignit pe căpitanul nejucător al echipei Marii Britanii, Anne Keothavong, și pe jucătoarea Johanna Konta, plus glumele nesărate la adresa Serenei Williams, sunt aspru sancționate de omul care a împărțit ani buni dreptatea în ring, chiar dacă, ulterior, fostul nr. 1 mondial și-a prezentat, public, scuzele.„Nu pot fi de acord cu asemenea comportamente, gen pușlama. Am înțeles că acest caz este în anchetă la federația internațională. Personal, eu nu l-aș ierta și, în plus, dacă se va aplica și o amendă, firesc ar fi să și-o plătească singur. De ce să piardă FRT bani pen-tru manifestările golănești ale lui Ilie Năstase? Fondurile respective, pentru că am înțeles că amenda poate fi una consistentă, ar fi mai bine să fie direcționate către cluburile de copii și juniori”, a declarat Suat Ibraim.