„Este una dintre cele mai deştepte jucătoare din circuit“

Laude la adresa Simonei Halep:

„Este una dintre cele mai deștepte jucătoare din circuit“

După mai bine de două luni de la întreruperea colaborării cu antrenorul Adrian Marcu, timp în care a ales să se pregătească singură, Simona Halep are din nou un îndrumător la antrenamente, în persoana belgianului Wim Fissette. Acesta are numai cuvinte de laudă la adresa jucătoarei de tenis din Constanța, la care a remarcat o îmbinare fericită de calități - agilitate și inteligența. „Virginia Ruzici m-a contactat și m-a întrebat dacă vreau să lucrez cu Simona. Primul lucru pe care l-am sesizat la ea a fost mișcarea din teren. Uneori zboară pe teren, ceea ce mi-a plăcut cu adevărat. Apoi, am remarcat inteligența ei din teren. Pentru mine, este una dintre cele mai deștepte jucătoare din circuit și ia aproape mereu cele mai bune decizii în timpul partidelor. Simona joacă mereu pe seama intuiției, simte jocul, nu este în genul acelor jucătoare care-și fac un plan înainte de a intra în arenă. Simte ceea ce se întâmplă la fileu, ia deciziile corecte”, a spus Fi-ssette, pentru DigiSport. Colaborarea dintre antrenorul belgian și jucătoarea ro-mână a început, însă, cu stângul, Simona fiind eliminată, încă din primul tur al turneului de la Paris, de franțuzoaica Kristina Mladenovic, scor 6-7 (1), 4-6.