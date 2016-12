"Este o nouă provocare, o experienţă extraordinară!"

Mariana Solomon a preluat șefia DJST Constanța

"Este o nouă provocare, o experiență extraordinară!"

„A fost o decizie total neașteptată pe care a trebuit să o respectăm. Domnul Claudiu Teliceanu mi-a cerut să îi preiau atribuțiile pe perioada în care acesta își va rezolva problemele personale, iar eu mi-am asumat responsabilitatea. Apoi, la solicitarea acestuia, am mers la Ministerul Tineretului și Sportului, unde am fost întâmpinați de către doamna ministru Elisabeta Lipă, cea care a aprobat cererea domnului director. Acesta poate reveni oricând în funcție, poate peste o lună sau două, orice se poate întâmpla în această perioadă”, a explicat Mariana Solomon, pentru „Cuget Liber”, modalitatea prin care a ajuns șefa sportului constănțean.În cazul în care Claudiu Teliceanu nu va reveni la conducerea DJST Constanța după un an, urmașul său va fi stabilit prin ordinul ministrului Tineretului și Sportului sau postul va fi scos la concurs.„Privesc această postură ca pe o provocare și o experiență. Vreau să iau totul pas cu pas și împreună cu colegii mei să ducem la capăt toate aceste proiecte frumoase pe care le avem de derulat. La anul, vom stabili noul plan de dezvoltare și vom încerca să fim și mai buni ca până acum”, a declarat Mariana Solomon.Cu activitate de aproximativ nouă ani în Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Mariana Solomon a declarat că își dorește foarte mult ca situația stadionului „Farul” să se clarifice cât mai rapid, fiindcă sportul constănțean are nevoie urgentă de utilitatea acestuia.„Din păcate, nu putem face prea multe pentru stadionul «Farul». Este bine cunoscută situația, lichidatorul trebuie să își facă datoria. Multă lume a înțeles că stadionul aparține DJST-ului. Total greșit. Acesta aparține Ministerului Tineretului și Sportului, iar noi suntem doar administratori. Noi am făcut solicitările necesare, ne-am prezentat punctul de vedere extrem de obiectiv, însă decizia este la minister. La fel se întâmplă și cu Centrul Olimpic de Canotaj de la Năvodari. Primim solicitări an de an din partea Federației Române de Canotaj pentru a putea beneficia de această bază, dar, din nou, așteptăm decizia ministerului. Noi am fost destul de clari, vrem ca Centrul de la Năvodari să rămână locul de pregătire al celor mai buni canotori români, locul unde să evolueze ca sportivi”, a completat Mariana Solomon.