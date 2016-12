"Este incredibil ce mi se întâmplă"

Ploieșteanul Amansio Paraschiv a cucerit titlul mondial New Heroes la categoria mijlocie, în versiunea Superkombat, după ce l-a învins pe albanezul Julian Imeri, în ediția aniversară organizată, la Ploiești, în fața a peste 4.000 de spectatori.În vârstă de 22 de ani, Paraschiv, fiul fostului campion al României la box profesionist Gheorghe Paraschiv, s-a impus la decizie unanimă în fața lui Imeri, campionul versiunii World Kickboxing Association, reușind să devină primul tricolor deținător al centurii New Heroes, dedicată campionilor din noua generație, scrie Agerprss."Este incredibil ce mi se întâmplă, trăiesc un vis. Faptul că am luptat acasă, la Ploiești, m-a motivat enorm", a spus Paraschiv, al cărui palmares înregistrează acum 15 victorii, o remiză și două înfrângeri.