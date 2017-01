Emoţii la Farul în privinţa neprogramării la meciul cu Delta Tulcea

Emoții la Farul în privința neprogramării la meciul cu Delta Tulcea

Temerea că echipa nu va putea juca meciul de sâmbătă plutește de ieri peste clubul constănțean, un verdict oficial urmând a se da astăzi. Direcția Competiții a Federației Române de Fotbal a fost notificată ieri de Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor că, până la termenul limită de ieri, clubul constănțean nu a prezentat nicio dovadă care să ateste achitarea drepturilor financiare restante către patru jucători, Șchiopu, Rusmir, Rastovac și Alexandru Iovănescu. În această situație, interveneau sancțiunile prevăzute de art. 24 lit. C alin. 1 din Regulamentul privind Statutul și Transferul Jucătorilor de Fotbal, adică neprogramarea Farului la Tulcea, ceea ce echivalează cu o neprezentare. În urma acestei situații, confuzia și temerile au guvernat ieri la Farul, printre angajații clubului și componenții echipei. Alarmați de ce aflau, la stadion au ajuns, la reunirea „marinarilor” de după-amiază, și mai mulți suporteri, dornici de a afla noutățile. Conducerea clubului a anunțat că face eforturi pentru a rezolva situația, fiind și voci optimiste, care susțin că sunt șanse mari ca Farul să iasă din impas în acest caz și să fie programată. „Facem ce putem ca să nu moară clubul și să nu închidem porțile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Robert Avramescu, vicepreședintele Farului. Verdictul oficial în privința disputării sau nu a partidei se va da astăzi. Dacă trec de hopul Delta Tulcea - Farul, conducătorii „marinarilor” ar aștepta mai liniștiți perioada următoare, pentru că, se vorbește, s-ar fi stabilit un precontract pentru vânzarea căpitanului echipei, Alexandru Mățel, la Metalurg Donețk (locul opt în prima ligă a Ucrainei), iar de luni, 17 mai, Farul ar beneficia de o sumă de pe urma acestei tranzacții. „Am auzit și eu astăzi (n.n. - ieri) ceva în vestiar despre plecare. M-aș bucura, bineînțeles, pentru că e vorba de o echipă din străinătate, iar transferul ar reprezenta un pas înainte în cariera mea”, a declarat Mățel. Nu s-au antrenat nici ieri Întrucât apa la club nu a curs nici ieri, marea majoritate a jucătorilor Farului nu s-au antrenat. Doar câțiva dintre ei au ieșit pe terenul mare pentru a juca fotbal-tenis. „Le mulțumesc băieților pentru cele 90 de minute jucate cu Dunărea Galați. Pe final, puteam să și câștigăm. Nu am ce să le spun și nu am ce să le cer. Eu sunt de partea lor. Atât timp cât jucătorului nu-i dai nimic, nu-i poți cere nimic”, a declarat directorul tehnic Dennis Șerban. Astăzi, „marinarii” au fost chemați la stadion la ora 10,30, sperându-se în rezolvarea situației echipei, astfel încât fotbaliștii să rămână diseară în cantonament la club, iar mâine dimineață, la ora 7, să plece la Tulcea, pentru meciul care începe patru ore mai târziu. Amamoo a inițiat o campanie de strângere de fonduri Fostul portar al Farului, ghanezul William Amamoo, a aflat de situația dificilă în care se află clubul constănțean și, pe pagina sa de Facebook, a inițiat o campanie de strângere de fonduri, adresând un apel tuturor celor care au posibilitatea financiară de a-i sprijini pe „marinari”. „Cu Farul m-am lansat în fotbalul mare și aș vrea să ajut și eu echipa acum”, a declarat Amamoo (28 de ani).