Emil Ninu nu vrea să plece de la Farul

Unul dintre cei șase jucători pe care Farul a anunțat că nu mai contează, fundașul Emil Ducu Ninu, a declarat că nu este de acord cu rezilierea contractului. Ninu este împrumutat de Steaua până la finele acestui sezon, stoperul intenționând să stea până atunci la Farul. Atacantul Marius Ene a declarat în schimb că a căzut la înțelegere cu șefii Farului în privința sumei de reziliere. „Nu mi s-a reproșat absolut nimic. Conducerea mi-a spus că Farul nu-și mai poate atinge obiectivul în acest sezon, astfel că pot pleca liber de contract, fără vreo pretenție din partea clubului. Eu am cerut o sumă (cele trei salarii restante, pentru care am depus memoriu), căzând de acord în cele din urmă. Astăzi (n.n. - ieri) voi primi actele necesare pentru un alt transfer. Sunt foarte fericit că plec dintr-o asemenea situație”, a spus Ene. „Eu mai am contract încă un sezon și jumătate și am fost chemat pentru rezilierea înțelegerii. Dacă primesc jumătate din bani și restanțele, ne înțelegem. Oricum, îmi voi depune memoriu. Am fost acuzat că nu am vrut să joc, mimând accidentarea, lucru neadevărat. Îmi pare rău că nu am putut ajuta mai mult echipa. E posibil să-mi găsesc echipă în România, dar și în Portugalia. În iarnă, m-a vrut Gloria Bistrița, dar Farul nu a fost de acord”, a spus și Chico. *** „Atât Dennis Șerban, cât și Gică Butoiu sunt niște nume în Constanța și la Farul. Este important ca banca tehnică și o mare parte dintre jucători să fie localnici, ca să se mai întâlnească și ei cu galeria pe stradă. Cei care se urcă în mașină și a doua zi sunt la altă echipă sunt ușor de găsit” Viorel Căpriță