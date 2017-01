Emil Nanu a spart gheaţa la Farul

Emil Nanu a spart gheața la Farul

Adus în vară de la Delta Tulcea, atacantul Emil Nanu a marcat în meciul cu UTA primul său gol pentru Farul. Indisponibil mult timp, din pricina unei accidentări, fotbalistul de 26 de ani a revenit de curând pe teren, acum a și înscris, iar antrenorul Constantin Gache spune că, după ce va prinde curaj și-și va da drumul la joc, Emil va fi foarte util Farului. După Ștefan Ciobanu (în meciul cu Ceahlăul), a reușit să marcheze, duminică, și celălalt fotbalist transferat de la Delta Tulcea, Emil Nanu, surpriza lui Gache din primul „11" în confruntarea cu UTA. „Nanu încă nu și-a dat drumul la joc, dar o să vedeți că el este tipul de jucător foarte util unei echipe. Aleargă mult, creează spații, se zbate. Când va prinde puțin curaj, alta va fi prestația sa. Oricum, și așa a jucat bine cu arădenii. A depus travaliu în atac. El și Pătrașcu au făcut un meci mai bun. N-a avut multe ocazii de gol, dar a marcat, încununând munca întregii echipe”, a declarat Gache. În partida cu UTA, Farul a urmărit în principal victoria, absolut necesară contra unei concurente la evitarea subsolului clasamentului. „Le-am cerut jucătorilor să câștigăm în primul rând, și, dacă se poate, să fie și spectacol. Sigur, mi-aș fi dorit un joc mai bun, dar îi felicit pe băieți pentru dăruire. Ne așteaptă o perioadă grea și aveam nevoie ca de aer de cele trei puncte. Sper să abordăm cu mai mult curaj etapele viitoare”, a mai spus tehnicianul constănțean. Calcanul lui „Magiun” Antrenorul de la UTA, Marin Barbu, a spus că meciul cu Farul a fost unul disputat, iar echipa sa a avut perioade de dominare, sterilă însă, atât în prima repriză, cât și în a doua. „Am venit cu gândul de a lua puncte, dar, dacă ratăm în halul acesta, e greu să câștigi. Băieții au vrut, au jucat. N-am făcut un meci rău, dar am rămas datori la finalizare. Edson mai avea puțin și rata de pe linia porții”, a spus „Magiun”, care, după conferința de presă, nu a pierdut prilejul de a-l tachina pe Gache, cei doi fiind buni prieteni. „Costa, când îmi dai calcanul ăla, că de 20 de ani mi l-ai promis!”, a râs Barbu. Apostu și-a reziliat contractul Atacantul Bogdan Apostu și-a reziliat ieri contractul cu Farul, devenind liber de contract. „Eu am renunțat la bani, iar clubul la drepturile federative asupra mea. Acum îmi voi alege viitoarea echipă de unul singur. Am mai multe variante, atât din Liga 1, cât și din străinătate, una fiind formația maghiară Ujpest. Nu mă grăbesc. Doar timpul va demonstra dacă am făcut bine plecând de la Farul”, a declarat Apostu, pentru „Cuget Liber”.Adus în vară de la Delta Tulcea, atacantul Emil Nanu a marcat în meciul cu UTA primul său gol pentru Farul. 