Elizabeta Samara, în elita mondială a tenisului de masă

Ştire online publicată Joi, 13 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Cu multe reușite în 2012 pe plan profesional, jucătoarea de tenis de masă Elizabeta Samara, de la CS Farul, se bucură de progresul impresionant reușit, mai exact saltul până pe locul 18 mondial, și speră ca în anul ce va urma să ridice și mai mult ștacheta.Nu mai este o surpriză: Elizabeta Samara progresează de la an la an. În 2012, aceasta a avut o evoluție extraordinară, impunându-se în majoritatea competițiilor la care a participat.„Am terminat anul competițional cu bine și am intrat oficial într-o mini-vacanță. Totuși, nu voi putea lăsa tenisul de masă deoparte, pentru că, după această pauză, va fi foarte greu să-mi reintru în formă. Cred că o să fac un antrenament mai ușor în fiecare zi ca să nu-mi pierd din ritm”, ne-a spus Eliza Samara.Constănțeanca s-a întors recent din China, unde a disputat meciurile din finalele World Tour. Așa cum era de așteptat, Eliza nu ne-a făcut de râs și s-a calificat până în sferturi, unde a înfruntat liderul mondial, Ding Ning (China). Meciul s-a terminat în favoarea chinezoaicei, însă sportiva noastră se poate mândri că a prestat un meci bun și că în șaisprezecimi a învins-o pe Kim Kyungah (nr. 5 mondial), din Coreea.„Sunt mulțumită, deoarece în sfer-turi am avut un meci foarte dificil, împotriva numărului 1 mondial la tenis de masă. Dacă nu aș fi căzut cu ea în sferturi, aș fi putut să merg mai departe. Totuși, sunt mulțumită și pentru faptul că în șaisprezecimi am jucat cu locul 5 mondial și am câștigat”, a declarat Elizabeta Samara.Vacanță la MilanoSportiva în vârstă de 23 de ani, Eliza Samara, a intrat în vacanță și își va dedica câteva zile relaxării în „capitala” modei, Milano, Italia. Crăciunul îl va petrece alături de cei dragi, iar revelionul cu amicii. După sărbători, nu va pierde însă mult timp și va reîncepe antrenamen-tele, pentru că urmează să concu-reze la o competiție europeană care se desfășoară la Istanbul, Turcia.„Duminică, voi pleca la Milano cu fratele meu, unde vom rămâne patru zile, după care vom reveni acasă pentru Crăciun. Revelionul îl voi petrece alături de amici, iar după sărbători, voi începe din nou pregătirea pentru că pe 8 ianuarie voi avea un concurs la Istanbul. Nu pot spune că am o vacanță în care să mă despart întrutotul de tenis de masă, așa că mă voi mai antrena câte puțin”, ne-a mai spus Eliza Samara.2013 va fi un an mai bunMai sunt doar câteva săptămâni până la sfârșitul lui 2012 iar sportiva antrenată de Viorel Filimon speră să pășească în noul an cu sănătate și să nu se accidenteze pe parcursul acestuia, pentru a reuși cât mai multe din cele ce și-a propus să realizeze.„Pentru 2013 îmi propun în primul rând să am sănătate, să nu mă accidentez, pentru că un astfel de incident neplăcut m-ar trage foarte mult în jos și n-aș mai reuși să ajung unde vreau. Vor urma foarte multe turnee: Mondialele, Europenele, meciurile de club în care, acum că sunt într-o formă bună, am mai multe aspirații. Țintesc mai sus. Acum, sunt locul 18 mondial. Sper să mai urc, în așa fel încât, pe viitor, să vină și ofertele mai bune și să am mai multe facilități”, a precizat Elizabeta Samara.