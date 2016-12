Elizabeta Samara a confirmat participarea la Europenele de dublu mixt

Jucătoare de tenis de masă Elizabeta Samara a confirmat, pentru „Cuget Liber”, că alături de Andrei Filimon își vor apăra și în acest an titlul de campioni europeni la dublu mixt.Anul acesta, competiția se va desfășura pentru a doua oară consecutiv la Buzău (14-16 iunie), după ce Federația Română de Tenis de Masă a reușit să obțină acceptul Uniunii Europene de Tenis de Masă (ETTU).În 2012, perechea Samara / Filimon a câștigat medalia de aur la Europenele de dublu mixt, câștigând finala cu scorul de 4-0 (11-4, 11-8, 11-7, 17-15), contra cuplului turc Hu Melek / Vang Bora.„Voi participa. Trebuie să ne apărăm titlul, și eu și Andrei Filimon. Obiectivul meu este obținerea titlului European”, a declarat Eliza Samara.În ultimele zile, constănțeanca s-a antrenat la Istanbul, acolo unde este legitimată la clubul Fenerbahce, iar vineri are programat un meci cu numărul 45 mondial, Huang Yi-Hua din Taipei.„Pe 18 ianuarie am meci, iar pe 19 vin acasă. Mâine (n.r. - astăzi), plec la meci. Șansele sunt în favoarea noastră, dar fiecare meci diferă, așa că putem să avem și o zi bună și o zi rea, mai ales că joc în deplasare. Returul va fi pe 9 februarie, la Istanbul”, ne-a mai spus Elizabeta Samara.