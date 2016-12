Eliza Samara, pe ultima sută de metri înaintea meciului China vs. World Team

Jucătoarea constănțeană de tenis de masă Elisabeta Samara va ajunge, astăzi, în China, unde va juca, peste două zile, în componența echipei lumii, meciul contra Chinei. Eleva lui Viorel Filimon a fost admisă în această formație datorită rezultatelor remarcabile din ultima perioadă, inclusiv obținerea medaliei de argint la Cupa Mondială.Elisabeta Samara a plecat ieri și are de parcurs un zbor de 14 ore de la București până în Orientul îndepărtat, în Shanghai (China), unde va juca, sâmbătă, contra Chinei, în componența World Team.Echipa feminină a lumii este formată din Kim Kyungah (Coreea de Sud), Feng Tianwei (Singapore) și Elisabeta Samara.Coreeanca are în palmares victorii atât în Open-ul Spaniei, cât și în cel din Chile, din 2012, în timp ce Tianwei nu s-a bucurat de prea mult succes în competițiile internaționale, însă bronzul obținut la Jocurile Olimpice de la Londra a compensat. Cea mai mare surpriză a echipei este însă Samara, care a surprins prin performanța reușită la Cupa Mondială, unde a jucat finala.Din păcate, Samara tocmai se întoarce după o înfrângere în meciul României cu Cehia (0-3), contând pentru calificările la Europenele de anul viitor. Constănțeanca a pierdut în fața jucătoarei Strbikova Renata, scor 1-3 (-13, 7, -7, -7).„Cu Strbikova am jucat o semifinală, acum două săptămâni, în Polonia, și am câștigat cu 4-1. Meciul era în favoarea mea. O cunosc foarte bine și știu că poate să aibă zile bune. Cel puțin la aceste calificări pentru Europene, nu a pierdut nici un meci. Nu este o jucătoare oarecare. După partida de aseară (n.r. - marți), cu Cehia, nu sunt foarte optimistă. Venind după un sezon foarte bun, din iulie până acum, aveam o altă stare, dar după această înfrângere m-am trezit, nu este totul chiar roz. Cred că s-a acumulat și oboseala, au fost multe meciuri. N-am avut timp nici să mă antrenez. Am participat din concurs în concurs. Ori cu lotul, ori în Liga Campionilor. Au fost multe deplasări, schimb de avioane. Stăteam în aeroport și câte cinci ore. Acum trebuie iar să plec, voi sta în aeroport foarte mult. După ce voi ajunge, voi avea timp să dorm, pentru a mă obișnui cu fusul orar din China”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Eliza Samara.În echipa Chinei se regăsesc Ding Ning (lider mondial), Zhu Yuling (locul 24 mondial) și Cheng Meng (locul 16 mondial). Toate trei sunt jucătoare tinere, care au câștigat titlul de World Junior. Ding Ning l-a obținut în 2005, în timp ce Yuling și Meng, în 2010, respectiv 2011. În plus, Meng a mai câștigat și Open-ul Qatar & Harmony din China.„O victorie în fața Chinei ar fi un lucru foarte mare, m-aș bucura enorm. Ar spăla dezamăgirea din meciul cu Cehia. Sunt montată pe acest meci. Teoretic, dacă ne uităm la echipa Chinei, Ding Ning este singura care pare imbatabilă. Sper să fac o figură bună. Măcar să pot să-mi fac jocul meu”, a mai spus Elizabeta Samara.