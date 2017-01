Eliza Samara participă la Turneul Campioanelor, în Thailanda

Astăzi, constănțeanca Eliza Samara va pleca alături de antrenorul Viorel Filimon, în Bangkok (Thailanda), unde va participa la Turneul Campioanelor, finala ITTF World Tour, ultima competiție oficială din acest an.La începutul lunii noiembrie, jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara a făcut o operație la meniscul genunchiului drept și nu era sigură că va putea juca la turneul din Thailanda. A urmat o perioadă de recuperare, în care constănțeanca a stat departe de masa de tenis. Cu foarte puțin timp înainte de a pleca spre tărâmul asiatic, Eliza a revenit la antrenamente.„Dacă am făcut cinci antrenamente, e mult. M-am antrenat puțin. Joc cam 30 de minute, dar de pe loc, fără să fac mișcări multe. O să mă protejez, mă mișc mai bine, dar nu vreau să risc”, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, campioana Eliza Samara. Aceasta este a treia participare a Elizei la competiția finală. Cea mai bună clasare pe care a avut-o a fost în 2012, când a ajuns în sferturi. Anul acesta, dacă starea de sănătate îi permite, constănțeanca ar avea șanse să ajungă mai departe, deoarece nicio jucătoare chinezoaică nu va concura.„Sunt favorita numărul 7, teoretic aș avea un prim meci mai ușor, să zic, cu locurile 9-16. Nu mă tem, le cunosc pe toate. Dacă nu e nicio concurentă din China, ar fi șansa mea, dar important este să pot juca”, a adăugat Eliza.Fără niciun obiectiv Pe data de 10 decembrie, vor avea loc tragerile la sorți și atunci își va afla adversara. La două zile după, pe 12 decembrie, Eliza va juca primul meci din cadrul turneului. Sistemul de joc este unul eliminatoriu. Samara ne anunță că nu va risca nimic: „Am aproape șase săptămâni de când nu am mai jucat. În funcție de cum mă simt, voi încerca să joc cât mai bine. Important este să pot. Nu am niciun obiectiv, vreau doar să particip. Nimeni nu se poate aștepta la ceva de la mine în condiția în care sunt. Pi-ciorul nu este refăcut. Voi încerca să mă menajez. Sunt și alte turnee. La începutul anului viitor, pe 8 ianuarie, vom avea Cupa Mondială pe echipe. Și asta este o competiție foarte importantă, dar mă mai așteaptă și un an greu și trebuie să am grijă de mine”.Despre anul 2014, tripla campioană europeană spune că a fost un an bun, în ciuda nereușitei de la Europene, iar în noul sezon competițional, are deja planul făcut. „Am rămas cu un gust amar după Europeanul din Lisabona, pe echipe, însă acolo eram și accidentată. Per total a fost un an bun. Anul următor, după Cupa Mondială pe echipe, am Champions League, semifinalele, cu echipa mea de club, deci nu o să am timp de nimic”, a conchis Eliza Samara.