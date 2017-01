China - România 3-0, în finala Campionatului Mondial de tenis de masă pentru juniori

Eliza Samara: „Mai întâi am condus, iar apoi am murit”

Deși a luptat până la epuizare, naționala feminină a României a pierdut finala concursului pe echipe din cadrul Campionatului Mondial de tenis de masă pentru juniori. China s-a impus cu 3-0, și-a păstrat titlul suprem, în timp ce tricolorele au rămas cu medaliile de argint. Senzaționala echipă a României era singura care ar fi putut să pună punct supremației Chinei la Campionatul Mondial. Cele două selecționate s-au aflat față în față, ieri dimineață, în marea finală de la Palo Alto (Statele Unite ale Americii), iar fetele noastre, chiar dacă porneau cu șansa a doua, erau decise să facă meciul vieții. Au jucat excelent, dar chinezoaicele au avut mai mult noroc și au câștigat cu 3-0, diferență mult prea mare față de realitatea din teren. Cristina Hârâci și Mu Zi au deschis balul, asiatica s-a impus cu 3-1 și China conducea cu 1-0. A urmat partida dintre Elisabeta Samara și Li Xiaodan, unde s-a decis, în bună măsură, soarta cununii cu lauri. Eliza a condus cu 2-0 la seturi, dar fata cu ochii oblici a revenit incredibil și a câștigat cu 3-2. „Atunci când scorul este 8-8 sau 9-9, întotdeauna chinezoaicele fac ceva special. Adeseori, au și norocul de partea lor. Mai întâi am condus, iar apoi am murit“, a declarat sportiva româncă. La 2-0 pentru China, antrenorii Viorel Filimon și Liliana Sebe au încercat, la rândul lor, o manevră la care adversarele se așteptau cel mai puțin. În meciul trei, contra lui Wen Jia, au titularizat-o pe Irina Hoza. Tensiune maximă, mingi cu traiectorii ireale. Asistența este cu sufletul la gură. Irina atacă, era ultima șansă, dar este aut! 3-2 pentru Wen Jia și, cu scorul general de 3-0, China își adjudecă, pentru a doua oară consecutiv, medaliile de aur. România rămâne cu argintul, ceea ce reprezintă cea mai importantă performanță a tenisului de masă din Carpați la Campionatele Mondiale de juniori. Au folosit principiul rotației jucătoarelor Site-ul oficial al competiției notează că selecționerii români au produs o adevărată surpriză atunci când au folosit-o pe Irina Hoza în partida a treia. „Folosim principiul rotației jucătoarelor, pentru ca toate să poată evolua. Și am mai vrut să le și surprindem pe chinezoaice. Atât s-a putut acum, ne-a lipsit puțină șansă“, a explicat Liliana Sebe. Toate cele patru componente ale naționalei României - Elisabeta Samara, Cristina Hârâci, Irina Hoza și Ioana Ghemeș - sunt legitimate la LPS „Nicolae Rotaru“ CSS - CS Farul Constanța. Start promițător în proba de dublu mixt Ieri, s-a dat startul în proba de dublu mixt. Pe tabloul principal (primii 64), doar perechile ce au avut în componență jucătoare con-stănțence au reușit să învingă. Rezultatele înregistrate: Rogiers (Belgia) / Ghemeș - Jung / Song (Coreea) 3-1; Menge (Turcia) / Hoza - Barbosa / Mizobuchi (Brazilia) 3-1; Radu Voinea / Pesotska (Ucraina) - Carter (Australia) / Shu (Noua Zeelandă) 1-3; Jiang (Turcia) / Hârâci - Assar / El-Shoubarry (Egipt) 3-1; Drinkhall (Anglia) / Samara - Chang / Cheng (Taipei) 3-0. În schimb, în turul preliminar, cuplul Szocs Hunor (România) / Pavot (Franța) a pierdut, scor 2-3, partida cu Yang / Levesque (Canada).