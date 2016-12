Eliza Samara: "Drumul meu continuă pentru Team Romania"

Constănțeanca Eliza Samara a lansat pe pagina oficială de Facebook un mesaj de mulțumire tuturor celor care au fost trup și suflet alături de echipa națională de tenis de masă: „Jocurile Olimpice s-au încheiat, cu experiențe asumate din care am doar de învățat. Am jucat, iar susținerea celor din jur, a federației și a tuturor celor de acasă îmi completează motivația de a merge mai departe în următorul ciclu olimpic, cu dorința de a avea alte rezultate. Vă mulțumesc tuturor pentru suport și pentru încurajări. Drumul meu continuă, cu și pentru Team Romania”.Campioana europeană en-titre a avut mult ghinion la Rio de Janeiro, atât în proba de simplu, cât și în cea pe echipe. La simplu, Eliza a fost eliminată în turul al treilea de cea mai valoroasă jucătoarea a lumii, chinezoaica Ning Ding, iar în întrecerea pe echipe, România a fost învinsă, în partidă decisivă, de către puternica echipă a Coreei de Sud. În acea partidă, sportiva din Constanța a reușit să aducă un punct României, după victoria împotriva lui Haeun Yang, însă s-a înclinat în fața lui Jihee Jeon.În timp ce Eliza privește optimistă către viitor, nu același lucru îl putem spune și despre antre-norul de la CS Farul și coordonatorul lotului na-țional feminin, Viorel Filimon, vizibil deranjat de faptul că nu se investește în tenisul de masă.„Am trăit intens toate partidele la Rio fiindcă aveam încredere, speram, știam că au capacitatea necesară să învingă. Însă superficialitatea și graba te vor trăda continuu dacă nu reușești să schimbi ceva. Suntem mereu aproape, dar rareori ajungem unde ne dorim. Plătim tribut lipsei de concurență de la nivel național.De ani de zile, la Constanța, nu ne putem păstra valorile din lipsă de bani. Sunt foarte mulți bani risipiți și prea puțin respect pentru activitatea unor oameni care trăiesc pentru sport. Nu mai cred în promisiuni, nu cred că ne va fi mai bine după această palmă publică încasată de sportul românesc la Rio. Ajungem acasă și o luăm de la zero, într-un sistem grav bolnav”, a declarat constănțeanul Viorel Filimon, recompensat în 2015, de către Federația Europeană de Tenis de Masă, cu Insigna de Onoare (Badge of Honour), ca recunoaștere a meritelor deosebite și a contribuției aduse dez-voltării tenisului de masă.