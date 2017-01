Eliza Samara, campioană în Slovenia

Eliza Samara, cea mai bună jucătoare constănțeană de tenis de masă, s-a impus în întrecerea rezervată sportivelor până în 21 de ani de la Openul Sloveniei, de la Velenje. După cinci victorii, dintre care primele trei obținute la zero, Eliza a obținut titlul, dispunând în finală, strâns, cu 4-3 (7, -6, -8, 7, 9, -6, 10), de Natalia Partyka, din Polonia. A fost cel mai dificil meci din concurs al constănțencei, care a declarat, la final: „Nu mă aș-teptam ca Natalia să joace atât de bine, iar meciul să aibă o asemenea desfășurare. Am fost foarte obosită, ceea ce mi-a adus și o lipsă de încredere. Am jucat în China cu puțin timp înainte de acest turneu și am avut probleme cu diferența de fus orar”. În semifinală, Eliza a dispus de o sportivă de origine asiatică, Bin Li (Ungaria), cu 4-1 (7, 10, 8, -3, 3), iar în sferturi a învins-o cu 4-0 (8, 4, 11, 8) pe rusoaica Elena Troșneva.