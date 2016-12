Elisabeta Lipă, Octavian Bellu şi Alin Petrache, candidaţi la şefia COSR

Elisabeta Lipă, Octavian Bellu și Alin Petrache, candidați la șefia COSR

Președintele CS Dinamo, Elisabeta Lipă, a declarat, pentru Mediafax, că și-a depus candidatura la conducerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, devenind astfel a treia persoană care se înscrie în lupta pentru șefia COSR, după Octavian Bellu și Alin Petrache.„Mi-am depus candidatura pentru că am multe de arătat și de demonstrat, eu sunt o fire ambițioasă și nu pot sta deoparte. Acum suntem la jumătatea ciclului olimpic, am o strategie pe care am depus-o la COSR, dar nu pot concepe să se spună că la Jocurile Olimpice (n.r. - de la Rio) va fi un dezastru. Trebuie să fim atenți la ce cuvinte folosim pentru că trebuie să impulsionăm sportivii. Ce rezultat să așteptăm de la sportivi când li s-a pus deja o etichetă? Nu pot spune că ceea ce s-a făcut până acum nu a fost bine, dar sunt lucruri pe care le voi face pentru a fi mai bine”, declarat Lipă, pentru MEDIAFAX.Elisabeta Lipă s-a născut la 26 octombrie 1964, la Siret, județul Suceava. A practicat canotajul de la vârsta de 15 ani, cucerind cinci medalii olimpice de aur. În palmaresul său mai figurează două medalii de argint și una de bronz la JO, o medalie de aur, nouă medalii de argint și două de bronz la Campionatele Mondiale.Din 2009, ea este președintele CS Dinamo, având gradul de chestor, și tot din același an este președintele FR de Canotaj. De asemenea, este vicepreședinte al COSR din 2013.Octavian Morariu și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) în cadrul Adunării Generale a forului din 15 aprilie. Morariu, în vârstă de 53 de ani, a decis să renunțe la șefia COSR pentru a se dedica activității din cadrul Comitetului Internațional Olimpic.