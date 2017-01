Elisabeta Lipă de Constanţa

Canotoarea Diana Bursuc, de la CS Farul, a devenit campioană europeană și vicecampioană mondială

Elisabeta Lipă de Constanța

Noua barcă tricoloră de 8+1, care e tot mai greu de ajuns pe apa marilor competiții, are în componență și o reprezentantă a CS Farul Constanța, Diana Bursuc. După ce, la Poznan (Polonia), la finele lunii august, echipajul a cucerit medalia de argint la Campionatul Mondial, tinerele fete și-au respectat statutul de favorite 20 de zile mai târziu, când, la Europenele de la Brest (Belarus), au devenit campioane continentale, ambele întreceri - competiții de senioare. Între cele nouă canotoare s-a aflat și reprezentanta CS Farul Constanța, Diana Bursuc (23 ani; antrenor, Dumitru Răducanu), ale cărei performanțe de vârf au fost evidențiate și premiate, aseară, pe terasa hotelului „Sport” din Constanța, într-o festivitate de la care nu au lipsit Elena Frîncu (directorul coordonator al DSJ Constanța), Ilie Floroiu (directorul general al CS Farul, grupare reprezentată la „Sport” și de Sorin Bașturea), Andrei Szemerjai (directorul LPS „Nicolae Rotaru” CSS și fostul diriginte al Dianei), Dumitru Răducanu și Norica Sarchizian (cea care a selecționat-o pe campioană și care a lucrat un an cu ea). Diana Bursuc și antrenorii ei au fost sărbătoriți pe ritmurile muzicii campionilor, cu artificii și baloane în culorile Farului. Țin legat lanțul performanțelor „Canotajul românesc a avut performanțe deosebite în acest an. Din fericire, la ele și-a adus contribuția și Diana, care, prin stăruința și prin dăruirea de care a dat dovadă încă de când a venit la acest sport, a de-monstrat că este un potențial participant la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012. Cu aceste rezultate, s-a născut o nouă generație de aur în proba regină, 8+1. Era de așteptat ca fetele să iasă campioane europene. Erau favorite la competiția din Belarus, întrucât SUA, care le bătuse la Mondiale, nu participa, dar știți cum e, nicio cursă nu seamănă cu alta. Deși condițiile noastre de pregătire sunt mult mai aspre ca afară, aceste fete tinere au dovedit că pot ține legat lanțul performanțelor, în urma «pensionării» vechii gărzi”, a declarat Dumitru Răducanu. Marcată pe viață Însoțită la festivitatea de aseară și de prietenul ei, Diana Bursuc a declarat că speră să-i calce pe urme legendarei Elisabeta Lipă, dar pentru Constanța, nu pentru cluburile din București. „Anul 2009 a fost cel mai bun pentru mine. E o realizare deosebit de importantă pentru mine. Mi-a asigurat renta viageră, m-am realizat pe viață, cum s-ar zice. Acest aur de la Brest mă va ajuta toată viața. Azi ești campioană mondială de tineret, mâine o iei de la zero. Azi lumea te felicită, mâine te uită. La Europene, nu am mai avut concurența de la Mondiale și am câștigat destul de lejer”, a spus Diana, care a continuat și la senioare performanțele de la nivel juvenil, unde a fost campioană mondială la junioare și dublă campioană mondială de tineret. Singură între Steaua și Dinamo Diana își va da toată silința să concureze și la Jocurile Olimpice din 2012, unde „nu promit o medalie, dar sper să fie”. „E o luptă foarte mare, eu sunt singura a Farului, între Steaua și Dinamo, forțele canotajului românesc. E greu să te bați cu ele, dar sper să le fac față și să fiu în barcă la JO”, e hotărâtă Diana Bursuc. În cantonament, 11 luni pe an Diana are vacanță o lună, pe care o va petrece acasă, la Flămânzi (Botoșani), alături de familie și prieteni. „Vreau să mă relaxez în vacanță. O să-mi închid telefonul, să nu mai aud de canotaj, să simt și eu că am timp liber. Pe 1 noiembrie, o iau de la capăt. Stăm 11 luni pe an în cantonament, dar m-am obișnuit cu programul și cu tot ce presupune acest sport. E foarte frumos să faci sport, ești privit altfel și ești ferit de alți oameni. Dacă ar fi să o iau de la zero, tot canotaj aș face”, spune Diana, care are o soră mai mică, de 17 ani, care învață foarte bine. „Nu e sportivă, e cu școala, care îi place foarte mult. Eu, în schimb, m-am dedicat canotajului”, arată campioana. După cursă, se uită în buletin, dar nu se recunoaște Cursele la care participă Diana o consumă într-atât fizic și psihic, încât, la final, „cum spunea și doamna Lipă, îți pui buletinul în față și nu vezi poza, așa ești de obosită. Te bucuri, dar îți trebuie minute bune până îți revii”. Finala de la Europene a fost urmărită și de părinții Dianei, în direct, pe Internet. „Amândoi, dar în special mama, au plâns când m-au văzut. Ea de la început n-a vrut să mă dea la sport și, când vedea cum mă chinui, îmi plângea de milă. «Săraca…», spunea. După cursă, a fost îngrijorată, că îmi era puțin rău. Mă întreba de ce nu sunt fericită și exuberantă”, a povestit Diana. Predare de ștafetă „Rică (n.n. - Dumitru Răducanu) predă o ștafetă, de la un fost campion olimpic la o viitoare campioană olimpică. Este meritul clubului Farul - în «nebunia» lui, Ilie Floroiu crede mereu în performanța sportivă - și este spiritul de echipă al Constanței, care clădește, nu cere nimic și-i sărbătorește cu mult fair-play pe toți cei care ating culmile europene și mondiale” Elena Frîncu, director coordonator DSJ Constanța Barcă între două valuri mari „A fost o săptămână de excepție pentru clubul Farul și pentru sportul constănțean și cel românesc. Diana a obținut două rezultate fenomenale, aur și, acum două săptămâni, argint. După Mondiale, era evident că va câștiga la Europene. Îi doresc ca, peste trei ani, să ajungă și campioană olimpică. La kaiac-canoe și la ca-notaj, suntem ca o barcă între două valuri mari, Steaua și Dinamo, și e nevoie de un cârmaci priceput pentru ca această viitură să nu ne mai înghită sportivii de valoare” Ilie Floroiu, director general CS Farul O fetiță cuminte, care roșea mereu „Sunt foarte mândru de cele două medalii ale Dianei. Parcă o văd și acum, în banca din clasă, un copil, o fetiță cuminte, care roșea mereu. În ciuda celebrității, și-a păstrat bunul simț. Probabil că va fi medaliată și la Jocurile Olimpice din 2012. Merită chiar aurul” Andrei Szemerjai, director LPS „Nicolae Rotaru” CSS Nimic nu i se pare prea greu „Diana a fost de la început o sportivă deosebită. A dovedit potențial pentru marea performanță, dar a avut (și are) și o putere de muncă și perseverență ieșite din comun. Nimic nu i se pare prea greu. Îmi aduc aminte că, la antrenamente, îmi spunea: «Acasă era mai greu»” Norica Sarchizian, fostă antrenoare a Dianei