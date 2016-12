Elena Frîncu, premiată de CS Farul pentru cariera de excepţie

1

devine stresanta Francu

Retragerea lu Francu.... devine la fel de plictisitoare ca disparitia Elodiei... Wake Up People !!! WAKE UP CONSTANTA !!! Sunt multe alte chestii mai importante de facut decat sa o compatimim pe Franculeasa....oferte are..sigur Neptunu sau Telegraful o cauta s-o puna pe post de zeita la intrarea in sediu lor. Au mancat de pe urma ei muuuuuuultiiiiii ani..si cu siguranta n-o lasa ei "pe drumuri" pe mamitzica...Constanteni au pretentii la Cuget Liber sa-si pastreze coloana vertebrala nu sa dea limbi acolo unde nici soarele n-o bate pe Franculeasa....... !!!!!!!!!!!!