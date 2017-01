Elena Frîncu, mesaj de felicitare pentru Simona Halep

5

cataroi

Vine in curand si o analiza despre RCJ. Ani la rand am scris despre esecurile de la RCJ, in conditiile in care nu bugetul a fost problema, ci nepriceperea celor din conducerea clubului. Unii m-au injurat, altii mi-au dat dreptate. Am considerat ca este bine sa fac o mica pauza vizavi de criticile la adresa RCJ, sperand ca echipa sa mearga mai bine atunci cand e liniste. Iata ca nu a fost asa, iar rezultatele le vedeti cu totii. Cat despre colegul meu, trebuie sa avem rabdare, este tanar, in formare, NU manjit! Prin urmare, in curand, vine si analiza RCJ.