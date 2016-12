Elena Frîncu: "Există viaţă şi după pensionare!"

Elena Frîncu: "Există viață și după pensionare!"

Fără teama de a greși, putem afirma că Elena Frîncu este un pensionar-model, care demonstrează că poți face ceea ce știi și îți place și după încheierea scriptică a activității.Fosta vicecampioană mondială la handbal s-a reîntors, recent, din vacanța petrecută în străinătate, unde a remarcat în special faptul că populația face mult sport.„Lumea se mișcă, practică sportul sub orice formă, nu neapărat de performanță, cât mai ales pentru sănătate. Alergă pe străzi, prin parcuri, merge la piscină sau la patinoar. Mișcarea fizică este extrem de importantă, ne face să iubim, să trăim fericiți împreună, să fim mai toleranți, sănătoși mental și sufletește. Am revenit dintr-o vacanță de vis: Tel Aviv, Ierusalim, Madrid, San-tiago de Compostela. Respect pentru istoria acestor locuri și mai ales pentru oameni, care știu să prețuiască mișcarea fizică. Mi-aș dori ca și constănțenii să adopte această atitudine, să facă mai mult sport”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Elena Frîncu.După ce a condus sportul constănțean mai bine de două decenii, Elena Frîncu spune că există viață și după pensionare.„Așa cum am promis, am rămas lângă familia sportului constănțean, cu discreție, implicându-mă în activități de voluntariat. Îmi fac însă timp și pentru mine; merg, de exemplu, la piscină, în Mamaia. În «echipa» de bazin se mai regăsesc Ana Mihu, fostă voleibalistă la Farul, Mariana Filimon, fostă campioană la handbal cu CSS 1, în 1969, și multe alte doamne care au înțeles că sportul este viață. Dacă toate doamnele de vârsta a treia ar face sport pentru un suflet mai bun și un trup pe măsură, sunt convins că și voi, tânăra generație, ați fi mai optimiști. Pentru că există viață și după pensionare!”, spune Elena Frîncu.