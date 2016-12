Elena Frîncu, distinsă cu „Colanul Olimpic“, pentru întreaga activitate în slujba sportului

Elena Frîncu, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, a fost premiată, ieri, cu „Colanul Olimpic“, cea mai înaltă distincție a COSR, pentru întreaga sa activitate în slujba sportului, cu prilejul unei festivități la Casa Olimpică.Elena Frîncu, fostă vicecampioană mondială, care va ieși la pensie pe 14 martie, a izbucnit în lacrimi când a primit premiul din partea lui Octavian Morariu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, distincție care vine ca o consolare pentru neparticiparea la Jocurile Olimpice.Distincția de argint aurit, executată la Monetăria Statului, este acordată perso-nalităților cu merite deosebite în promovarea valorilor olimpice naționale și unor demnitari de marcă din mișcarea olimpică inter-națională.„Este o ocazie specială pentru noi, cei din COSR, pentru că vrem să o sărbătorim așa cum trebuie pe Elena Frîncu. Prietena noastră va ieși la pensie în curând și este ocazia de a-i mulțumi pentru întreaga ei activitate depusă nu numai în cadrul COSR, unde este membru al Comitetului Executiv de peste 20 de ani, dar și pentru activitatea ei în slujba sportului românesc. Puțini oameni din sportul românesc au avut o activitate atât de bogată și de diversă. Vorbim de sportivul de performanță, de omul de educație, de omul de management, de omul de administrație. Pentru toate aceste lucruri, pentru toată activitatea desfășurată și ca un simbol al activității pe care o depun oamenii în administrația sportivă din România în slujba sportului, îi acordăm Colanul Olimpic”, a declarat Octavian Mo-rariu.v v v„Medalia olimpică este ceva ce îmi lipsește din palmares. Datorez handbalului ceea ce sunt și în 1976, la Montreal, un accident m-a ținut departe de JO. Pentru noi, sufletul a fost întotdeauna o prioritate și banii au venit după aceea. Practica și viața mi-au confirmat că sportul promovează atâtea valori, încât dacă crezi în ele poți să spui la final de activitate că ți-ai făcut datoria. COSR și olimpismul, de la Lia Manoliu plecare, când în 1992 a promovat trei tineri, printre care și eu, m-au responsabilizat și am jurat că o dată cu absolvirea academiei olimpice o să rămân în slujba COSR și a sportului. Am făcut și bune, am făcut și rele, sportul a fost familia mea și azi mă despart cu greu de familia noastră”, a declarat Elena Frîncu, adăugând că vrea să rămână în familia sportului ca voluntar, după ce va ieși la pensie, pentru a-și putea valorifica abilitățile de catalizator: „Voi trece pe cealaltă baricadă, a volun-tarului, voi sta în continuare la dispoziția sportivilor și a comunității. Sunt dependentă de Constanța și de mare și știu că acest județ a avut un rol important în drumurile către Jocurile Olimpice privind pregătirea sportivilor. Eu am fost lângă sportivi și la bine și la rău și le mulțumesc că niciodată nu am fost singură”.Fosta vicecampioană mondială la handbal feminin a precizat că nu dorește să activeze nici în domeniul privat, susținând că a ajuns la o vârstă la care nu mai vrea să fie salariată: „Am alte principii, este momentul ștafetelor. Așa cum eu am fost promovată de Lia Manoliu ca schimb de ștafetă, ca schimb de generație, și noi, cei de vârsta noastră, trebuie să învățăm că la un moment dat trebuie să-i promovăm pe cei pe care i-am slujit ca sportivi și ne-au confirmat așteptările noastre. Pot să ajut, dar nu îmi mai doresc efectiv să fiu salariat. Vreau să întorc comunității și sportului tot ceea ce mi-au dăruit”.v v vLansată în urmă cu opt ani, distincția „Colanul Olimpic” a fost obținută de sportivi și antrenori de excepție, precum Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin, Gabriela Szabo, Elisabeta Lipă, Mariana Bitang, Octavian Belu și Iolanda Balaș-Soter.