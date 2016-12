Eleganţă pe tatami

La Techirghiol, Campionatul Național de judo Under 11

Eleganță pe tatami

Ştire online publicată Joi, 23 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Aproape 600 de tineri sportivi, fete și băieți, reprezentând mai mult de 200 de cluburi din întreaga Românie, și-au dat întâlnire la sala de sport din Techirghiol, pentru a concura în cadrul turneului final al Campionatului Național individual de judo, juniori Under 11. LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța a înscris șase judokani, câștigând două medalii, ambele de bronz, prin Mihaela Pescaru (categ. 32 kg) și Geansel Asan (48 kg). Iată și celelalte rezultate ale constănțenilor: Marian Giurgică (42 kg) - locul V, Ștefania Stănică (26 kg) - locul V, Andrei Amariței (30 kg) - neclasificat, Liviu Dănăilă (42 kg) - neclasificat. Toți sportivii de la LPS sunt antrenați de prof. Gelal Feuzi și Radu Luca. „Au fost două zile de competiție de un nivel foarte ridicat. În România, judo este un sport în plină ascensiune, ca dovadă numărul mare de cluburi înființate, marea majoritate private. Și federația acordă interes deosebit activității de copii și juniori, iar de la anul, Campionatele Naționale vor începe de la categoria Under 9. La rândul nostru, din toamnă, vom începe selecțiile de la vârste fragede, copiii de 5-6 ani sunt așteptați să vină la antrenamente în sala specială a liceului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gelal Feuzi. Profesorul de la LPS a ținut să le mulțumească, prin intermediul ziarului nostru, părinților sportivilor, pentru implicarea în organizarea campionatului. „Fără sprijinul lor, nu am fi putut să oferim participanților condiții ireproșabile. A fost un moment de bucurie maximă pentru mulți dintre copii, care au văzut pentru prima dată marea. Au evoluat în turneu, au mers și la plajă, iar unii dintre ei au și rămas în semi-cantonament, pe litoral”, a explicat profesorul Gelal Feuzi. ***Campionatul de la Techirghiol a fost organizat de FR de Judo, DJST Constanța, LPS Constanța și Primăria Techirghiol // Judo-ul românesc se aliniază, cel puțin în privința eleganței, la standardele europene. Drept dovadă, niciunul dintre antrenorii sportivilor calificați în fazele superioare (semifinale și finale) nu mai are voie să stea la marginea saltelelor îmbrăcat în trening, ci în costum cu cravată!// Federația Română de Judo a apreciat eforturile constănțenilor și a promis că va trimite la LPS, 100 de saltele-tatami, pentru pregătirea copiilor și pentru competiții.