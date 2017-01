Şelariu şi Popescu concurează la Doha

Șelariu și Popescu concurează la Doha

Ştire online publicată Miercuri, 05 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În prima etapă a Cupei Mondiale de gimnastică, întrecere care debutează, astăzi, în sala „Aspire Dome“ din Doha (Qatar), România va fi reprezentată, la secțiunea masculină, de vicecampionul mondial la sărituri Daniel Popescu și de Răzvan Șelariu. La competiție, vor participa 109 gimnaști și 29 de gimnaste, din 38 de țări. Șelariu va evolua la sol, bară fixă și sărituri, iar Popescu - la cal cu mânere și sărituri. La feminin, România nu va fi reprezentată. „Nu am trimis pe nimeni, pentru că, în acest moment, prioritate are echipa, formarea și testarea ei pentru Olimpiadă. În plus, am avut înainte și concursul din Franța, cel de acum era prea aproape, iar pe 20 martie, vom avea alt concurs cu echipa. Nu vrem să se acumuleze oboseala din călătorii“, a explicat antrenorul Nicolae Forminte.