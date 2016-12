El e "ŞOIMUL" care îi calcă pe urme lui Andrei Pavel

El e "ȘOIMUL" care îi calcă pe urme lui Andrei Pavel

În ultimul deceniu, Constanța a lansat tenismeni de mare valoare, ca Andrei Pavel, Horia Tecău și Simona Halep,iar astăzi, alți tineri de mare perspectivă se pregătesc să urce pe scara performanței. Printre aceștia, se regăseșteși Ștefan Paloși, elev la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“, care a obținut, până în prezent, rezultate foarte bune, atât în țară, cât și la turnee internaționale.Ștefan Paloși este un tânăr tenisman constănțean, în vârstă de 14 ani, care reușește să se remarce la toate turneele la care participă.„A avut chemare către tenis încă de mic. A fost îndrumat către acest sport de bunicul său, Francisc Paloși. A debutat la șase ani și jumătate. Este la al treilea antrenor, Ion Brătulescu, cu care se pregătește de doi ani și jumătate”, ne-a spus tatăl sportivuluiîn vârstă de 14 ani, Ionuț Paloși.Pentru Ștefan, cantonamentele, turneele și munca au reprezentat principalele ingrediente care l-au ajutat să devină unul dintre cei mai buni tenismeni de vârsta lui din țară.„Talentul îl avea de mic. Să ții o rachetă în mână la vârsta de cinci ani nu este un lucru ușor. De la el au venit toate realizările. O mare satisfacție a venit în 2009, când a ieșit vicecampion național, aceeași titulatură pe care a obținut-o și cu echipa de la LPS. În 2012, la Campionatele Naționale de Iarnă, a ieșit campion și la simplu, și la dublu, cu partenerul său, Alexander Gima. Într-o competiție din Slovenia, a luat primul loc, la alte două turnee internaționale a acces până în semifinale, iar în vara lui 2012, a ieșit vicecampion național. Se pregătește mult. Face cinci ore de antrenament pe zi și patru ore de școală. Dacă mai are timp să și învețe, un pic împins de părinți de la spate, să aibă și rezultate bune, nu este ușor”, a precizat Ionuț Paloși.Idoli: Andrei Pavel și Roger Federer Ștefan Paloși are și idoli în tenis. Printre ei se numără Andrei Pavel (actual căpitan nejucător al echipei României de Cupa Davis) și elvețianul Roger Federer (nr. 2 mondial). Într-o zi, el speră să ajungă printre cei mai buni performeri ai acestui sport, în Top 10.„Sunt mulțumit de performanțele pe care le-am obținut până acum. Îmi doresc să ajung în primii 10 jucători ATP și să am rezultate bune. Roger Federer și Andrei Pavel sunt jucătorii mei favoriți”, a menționat Ștefan Paloși.„Șoimii“ tenismeniDin pricina cheltuielilor mari pentru deplasările la turneele internaționale, familia Paloși a înființat Asociația Sportivă Șoimii Tenismeni, prin care Ștefan a fost ajutat financiar să ajungă la competițiile externe.„Bunicul lui Ștefan, fiind jumătate ardelean, îndrăgea formația de fotbal Șoimii Sibiu. De acolo ne-a venit ideea. Țin să le mulțumesc tuturor prietenilor care m-au ajutat până acum. Am reușit, cu ajutorul lor și cu ajutorul meu, să mergem peste tot cu Ștefan, acolo unde am considerat că trebuie să mergem”, ne-a mai spus Ionuț Paloși.