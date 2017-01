El e „ghepardul” care a doborât două recorduri naţionale

Atletul constănțean Valentin Scanghel împlinește, astăzi, 15 ani

El e „ghepardul” care a doborât două recorduri naționale

Cu câteva zile înainte de a-și serba cea de-a 15-a aniversare, care are loc astăzi, atletul Valentin Scanghel, de la CS Farul Constanța, a realizat rezultate deosebite la Campionatul Național de seniori și juniori 1, 2, 3, care s-a desfășurat la București.Sportivul antrenat de Alin Larion și Cecilia Gevat a doborât două recorduri naționale, unul la hexatlon, unde s-a impus cu 4.105 puncte, și unul la 60 metri garduri (8.58 s, 841 p). Iată și celelalte rezultate: lungime (6.69 m, 741 p), 60 m (7.44 s, 732 p), înălțime (1.69 m, 536 p), greutate (11.21 m, 559 p), 1.000 m (2:56.84, 696 p).De la CS Farul, s-a mai evidențiat și David Spiridon, care a luat medalia de bronz heptatlon juniori 1, cu 4.224 puncte.„Rezultate foarte bune, mai ales în cazul lui Scanghel, care a ieșit și campion. Este un sportiv de mare perspectiva”, a menționat expertul sportiv al CS Farul, Dumitru Mihăilescu.„Valentin Scanghel a obținut rezultate superbe. Are calități excepționale, este în lotul olimpic al juniorilor și va participa, în proporție destul de mare, la Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediția de vară (n.r. - iulie, la Utrecht, Olanda). Am planificat acest record de la probele combinate, dar nu și pe cel de la 60 metri garduri. Ne așteptam la un rezultat bun, dar ne-a depășit așteptările. El este specializat pe probele de sărituri, adică lungime, triplusalt. I-a folosit la hexatlon, unde a sărit 6.69 metri, dar și la celelalte probe s-a descurcat foarte bine. A luat medalia de aur, cu un record național super-valoros. Din 1999, nu a fost doborât de cei de vârsta lui”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Alin Larion.„Pentru Valentin, urmează Campionatele Naționale. Vineri, vom pleca la Bacău, acolo unde se vor desfășura Naționalele de juniori 2 (n.r. - rezervată sportivilor cu vârste cuprinse între 16-17 ani). El abia împlinește 15 ani, va participa la o categorie mai mare de vârstă, dar sper să câștige la triplusalt, lungime și, probabil, 60 mg. În continuare, va participa, pe 15-16 martie, la CN juniori 3. Aceștia ar fi pașii pentru calificare la FOTE din vară”, a adăugat Larion.