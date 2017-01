Echipa clasei a VII-a B, campioana turneului organizat de Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“

Ei nu păcălesc fotbalul!

Cel mai frumos fotbal se joacă în curtea școlii. Copiii nu știu să trișeze, să păcălească, să ceară ceea ce nu li se cuvine. Nu au aere de vedete răsărite peste noapte. Dar le place sportul. Le place fotbalul. Sunt îndrăgostiți de minge. La campionatul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, a fost spectacol total. Ajuns la ediția cu numărul șapte, turneul de fotbal al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, secțiunea gimnaziu, s-a desfășurat, pe terenul școlii anexă din str. Nicolae Iorga, în nota binecunoscută, ambiția fiind cuvântul de ordine. Vremea frumoasă a ținut cu micii fotbaliști, premiile au fost consistente, nu au lipsit majoretele, iar galeria, formată din numeroși părinți, profesori, prieteni și colegi ai jucătorilor, a fost la înălțime. Iată rezultatele înregistrate în partidele din prima fază a campionatului: Clasa a VI-a B - Clasa a V-a A 10-1, Clasa a VI-a A - Clasa a V-a B 2-1, Clasa a VII-a B - Clasa a VII-a A 6-2, Clasa a VIII-a A - Clasa a VI-a A 5-0, Clasa a VII-a B - Clasa a VI-a B 4-1, Clasa a VIII-a A - Clasa a VII-a A 0-0 (3-2 după executarea loviturilor de departajare). Astfel, în finala mică, s-au calificat Clasa a VII-a A și Clasa a VI-a B, victoria revenind primei echipe, cu scorul de 6-4. În finala mare, într-o partidă în care raportul de forțe a fost sensibil egal, formația clasei a VII-a B a dispus, scor 2-0, de selecționata Clasei a VIII-a A, adjudecându-și prețiosul trofeu. Clasament final: 1. Clasa a VII-a B (noua campioană a turneului CNMB), 2. Clasa a VIII-a A, 3. Clasa a VII-a A, 4. Clasa a VI-a B, 5. Clasa a VI-a A, 6. Clasa a V-a B, 7. Clasa a V-a A. Organizatorii au oferit și trei premii speciale, pentru cel mai bun portar - George Gache (Clasa a VII-a A), pentru cel mai tehnic jucător - George Bukossy (Clasa a VI-a B; nepotul regretatului antrenor Iosif Bukossy) și pentru golgeterul turneului - Adam Goșu (Clasa a VII-a A; cinci goluri). „Mă bucur că am dus cu bine la capăt această ediție cu numărul șapte. Vreau să le mulțumesc, și pe această cale, sponsorilor competiției, Maher Iusuf, care ne ajută pentru al patrulea an consecutiv, și Dumitru Pufleanu. Copiii au demonstrat că, atunci când li se oferă cadrul organizatoric, sunt dornici de întrecere. Elevii de la Mircea sunt buni nu numai la matematică, informatică sau chimie, ci și la educație fizică. Felicit echipa campioană, le urez mult succes învinșilor în edițiile viitoare”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, profesorul Mărțișor Hondrilă, organizatorul campionatului. Turneul de fotbal a fost inclus într-o serie amplă de manifestări culturale, educative și sportive desfășurate sub genericul Zilele Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”.