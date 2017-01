Egalul era mai corect

Ştire online publicată Luni, 13 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Cred că un rezultat de egalitate era mai corect, mai ales că, pe final, am avut o ocazie imensă, prin Gosic. După ce am deschis scorul, Poli a dominat copios, însă nu și-a creat ocazii clare de gol. Cea de-a doua reușită a ieșenilor a venit după o gafă de portar, dar nu pot să îl acuz pe Vlas, pentru că oricine mai poate greși câteodată. Pentru noi, va fi în continuare greu, însă consider că, dacă vom câștiga partidele de pe teren propriu, vom avea o iarnă liniștită“ Ion Marin, antrenor principal Farul