Şefa sportului constănţean ar putea deveni membru al biroului federal al FR de Rugby

Șefa sportului constănțean ar putea deveni membru al biroului federal al FR de Rugby

Rugby-ul constănțean pregătește un „transfer” de marcă. Elena Frîncu, această „Doamnă de fier” a sportului din Dobrogea, are mari șanse de a fi cooptată în biroul federal al FRR. Federația Română de Rugby nu are ochi pentru cluburile din Constanța. Adeseori, echipele dobrogene - fie de seniori, fie de juniori - au fost dezavantajate de arbitri, iar o serie de memorii au primit rezoluție ne-gativă, membrii comisiilor de judecată fiind mai catolici decât Papa. Una dintre explicațiile pentru această stare de fapt este aceea că sportul constănțean nu mai are, la ora actuală, niciun reprezentant în biroul federal. Situația s-ar putea schimba radical prin implicarea Elenei Frîncu, directorul executiv al DSJ Constanța primind propunerea de a candida pentru un loc în structura de conducere a Federației Române de Rugby. „Pe 8 aprilie, va avea loc Adunarea Generală a FRR, eveniment în cadrul căruia va fi ales noul președinte. La fel de important va fi și votul pentru celelalte funcții de conducere, iar Constanța are nevoie de un reprezentant care să aibă un cuvânt de spus, să fie luat în seamă. Una dintre propunerile noastre este Elena Frîncu, dar decizia finală va aparține cluburilor cu drept de vot”, a declarat președintele Asociației Județene de Rugby Constanța, Florian Constantin. „Este o propunere care mă onorează. Îi rog pe oamenii de rugby să se gândească și să mă anunțe cât mai repede dacă au sau nu nevoie de mine. Momentan, sunt membru în birourile federale ale FR de Handbal și Gimnastică, dar și al Comitetului Executiv al COSR. Pentru a merge la rugby, trebuie să renunț la una dintre funcții”, a explicat Elena Frîncu. Ultimul reprezentant al Constanței în biroul federal al FRR a fost F. Constantin, care, marginalizat de grupul de la București, nu a reușit să facă prea multe pentru cluburile de pe litoral.