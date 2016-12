EDITORIAL / Iartă-i, nea Nacule, că n-au ştiut ce fac!

EDITORIAL / Iartă-i, nea Nacule, că n-au știut ce fac!

O veste ca un trăsnet a căzut, aseară, peste rugby-ul românesc. Farul Constanța (în perioada modernă cu „proteza” de conjunctură RCJ) s-a retras din campionat! Printr-un sec comunicat de presă, care nu purta nici măcar o semnătură, conducerea clubului anunța că, din pricina problemelor financiare, formația alb-albastră nu va mai lua parte la întrecerile Superligii, bugetul neputând acoperi necesarul performanței. Cred că Mihai Naca, antrenorul de legendă al „marinarilor”, se răscolește în mormânt! Așadar, un moment de cumpănă în existența Farului, o situație gravă, generată în primul și în primul rând de nepriceperea celor care, în ultimii ani, s-au ocupat de destinele clubului. Am mai scris-o și în alte rânduri, de am obosit: la Farul, nu banii au fost problema! Am salutat decizia de a se aloca bani publici către clubul din strada Primăverii, pentru susținerea echipei, însă am criticat vehement deciziile conducătorilor, ale tuturor celor care au avut „hățurile” în mână și care nu s-au priceput să gestioneze situația așa cum s-ar fi cuvenit. Nu au construit nimic durabil, au tratat cu superficialitate sectorul juvenil, au transferat pe bandă jucători străini, și-au îndepărtat simbolurile și suporterii și au făcut investiții cel puțin dubioase (gurile rele vorbeau că renovarea complexului ar fi putut fi o pâine de mâncat pentru DNA) în infrastructură - suprafață de joc, amenajări interioare etc. Apropos: chiar ar fi interesant de aflat câți bani au intrat în vistieria clubului în anii în care a beneficiat de „umbrela” Consiliului Județean și mai ales cum au fost aceștia cheltuiți. S-or fi plătit sute de mii de euro pe gazon? S-or fi plătit mii și mii de euro lunar cu jucători și antrenori exotici? S-or fi decontat zeci de mii de euro cheltuieli pentru mașini și imobile închiriate? Sau bani de bere? Nu știm, doar întrebăm.Îmi aduc aminte de prima conferință de presă în care unul dintre „bașkanii” Farului s-a prezentat în fața jurnaliștilor și, într-un moment de sinceritate, căruia sper că nu i-a dat „delete” din memorie, a recunoscut că „nu mă pricep la rugby, dar acum, dacă am fost pus aici, trebuie să mă pricep!”. Super-tare mod de a-ți începe cariera de manager sportiv. Cred că un club cu șase titluri de campioană la activ (1975, 1976, 1978, 1986, 1995, 1997) merita altceva. Mai bun, mai competent, capabil să ducă Farul mai sus de acel hărăzit loc 4 din, practic, 4.La Farul, se culeg acum „roadele” semănatului. Iar când nu semeni nimic, deznodământul nu putea fi decât cel anunțat aseară.Rapid însă, suflarea rugbistică din Constanța trebuie să vină cu o soluție și să salveze clubul. Cred că ne aflăm în fața unui moment 0, în care „corabia” alb-albastră trebuie urcată pe docuri, în reparație capitală. O reconstrucție de la 0, cu jucători tineri, un antrenor român ambițios, dornic să-și facă un nume, și un președinte capabil să țină bine frâiele. Cum și când se va reorganiza clubul, rămâne de văzut. Necesară va fi o investiție în timp.A dat jucători de marcă la echipa națională. Mulți la număr, să mă ierte că nu îi mai enumăr. Sunt oameni realizați și din punct de vedere profesional, somități și în alte domenii decât sportul. În 1986, juca finala Mastersului din „Hexagon”, fiind învinsă de Toulouse. Tot cu adversara franceză juca, în 1995, la Constanța, primul meci din istoria Cupei Europei. Este echipa Farul Constanța, distrusă, astăzi, din interior. De acolo de Sus, unde te afli, să îi ierți, nea Nacule, că n-au știut ce fac!