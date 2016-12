Ediţia din 2014 a Turului ciclist al României nu va avea loc

Ediția din 2014 a Turului ciclist al României nu va avea loc

Președintele demis al Federației Române de Cilcism, Eduard Novak, a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, că ediția din acest an a Turului României nu se va desfășura, deoarece forul nu are finanțare de la Ministerul Tineretului și Sportului. „Turul Ciclist al României este în imposibilitatea de a fi organizat, pentru că nu avem finanțare de la MTS. Bugetul pentru Turul ciclist al României este de 150-200.000 de euro. Pot să spun sigur că nu va avea loc în acest an. Orice sponsorizare din acest an o vom îndrepta către loturile naționale, pentru a aduna punctele necesare calificării la Jocurile Olimpice. Noi, din 2006, nu existăm la Ministerul Finanțelor. Tot timpul au fost șapte-opt angajați, dar nu s-au plătit taxe. Datoriile sunt de 220-250.000 de euro și nu putem reînnoi contractul de finamțare cu MTS, pentru că nu avem certificat fiscal”, a declarat Novak.Ultimul an în care nu a fost organizat Turul Ciclist al României a avut loc în 1996. În locul Turului Ciclist al României, Eduard Novak a anunțat organizarea Cupei României, care se va întinde pe întreg anul 2014. „Avem un nou proiect. În locul Turului României avem Cupa României pe patru discipline a câte șase etape. Vor fi 24 de etape de concurs.Este un proiect de lungă durată”, a menționat Novak. Eduard Novak este de părere că MTS va debloca finanțarea către federația de ciclism, însă jumătate din fonduri vor trebui înapoiate în contul datoriilor acumulate. „MTS a spus că ne va da finanțare, iar din ea o să reeșaloneze datoriile. Vă dați seama că o să primim o finanțare de 200.000 de euro, iar 100.000 trebuie să îi dăm înapoi. Doi-trei ani o să suferim foarte mult din cauza aceasta, însă cred că o să pot aduce sponsori și o să compensăm această lipsă”, a subliniat Novak.Campion paralimpic la Londra, Novak a fost ales, la 15 martie 2013, în funcția de președinte al Federației Române de Ciclism, însă la 12 noiembrie 2013, Consiliul de Administrație a decis, potrivit Mediafax, demiterea sa pentru încălcări repetate ale statutului. MTS a precizat ulterior că ședința în care Novak a fost înlăturat de la conducere, a fost nestatutară.