Edison Miranda, cel mai probabil adversar al lui Lucian Bute, pe 17 aprilie

Ştire online publicată Vineri, 15 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Boxerul columbian Edison Miranda (33 victorii, 4 înfrângeri), alias „Pantera”, are cele mai mari șanse de a fi următorul adversar al românului Lucian Bute (25 victorii), campionul mondial IBF la super-mijlocie, în meciul programat pe 17 aprilie, la Centre Bell din Montreal, anunță presa canadiană. Edison Miranda trebuia să boxeze, sâmbăta trecută, cu germanul Robert Stieglitz, campionul mondial WBO, dar a anulat confrun-tarea, din cauza unui virus. Grupul InterBox spera la o înfruntare între Lucian Bute și americanul Kelly Pavlik (36 victorii, o înfrângere), care ar fi asigurat transmisia meciului la HBO și posibilitatea pentru campionul român de a câștiga notorietate și credi-bilitate în SUA. Pavlik, campion mondial WBC și WBO la mijlocie, preferă însă un meci cu fostul campion WBO de la semi-mijlocie, Paul Williams. În plus, promotorul Bob Arum susține că Pavlik nu va urca la super-mijlocie înainte de 2011. Chiar dacă HBO are o ofertă tentantă pentru Pavlik ca să lupte cu Bute, americanul nu este pregătit pentru un meci în aprilie. Jean Bedard, patronul de la InterBox, anunța recent că, dacă meciul Bute-Pavlik nu este posibil, următorul pe listă ar putea fi americanul Allan Green (29 victorii, 1 înfrângere). Acesta din urmă nu este nici el disponibil pentru aprilie, deoarece are programată o luptă cu camerunezul Sakio Bika, pe 5 februarie, meci eliminatoriu pentru desemnarea challenger-ului lui Bute. Green și Bika sunt clasați pe locurile doi și trei în clasamentul IBF. Armeanul Arthur Abraham (31 victorii), nr. 1 în topul IBF, este angrenat în turneul Super Six, iar germanul Robert Stieglitz, care l-a învins, sâmbăta trecută, pe argentinianul Ruben Eduardo Acosta, prevede reluarea antrenamentelor abia în martie. În aceste condiții, Miranda este singurul adversar de calibru disponibil pentru Bute în meciul din 17 aprilie. El este clasat pe locul cinci la versiunea WBO și pe locul opt la WBC. Lucian Bute și-a apărat cu succes centura de campion mondial IBF la categoria super-mijlocie, pe 29 noiembrie, când l-a învins, prin KO în repriza a patra, pe pugilistul mexican Librado Andrade, la „Colisee Pepsi” din Quebec. Lucian Bute, 25 victorii (20 KO), și-a apărat pentru a patra oară consecutiv centura de campion IBF.