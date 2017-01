Edis Abibula, puştiul-minune care vrea să joace baschet în NBA

Edis Abibula, puștiul-minune care vrea să joace baschet în NBA

Baschetul constănțean se află în plină reorganizare. Au apărut multe cluburi de copii și juniori, care, încet-încet, se pun pe picioare și lansează la rampă jucători de mare perspectivă. Unul dintre aceștia este Edis Abibula, de la CS Phoenix. Dacă asiști la un meci, fie el și amical, al echipei CS Phoenix, este imposibil să nu-l remarci pe Edis Abibula. Nu îți trebuie trei facultăți și nici cinci cursuri de antrenorat ca să-ți dai seama că are stofă de jucător. La numai 9 ani - este elev în clasa a III-a C (învățător, Florența Simion) la „Lucian Blaga” -, Edis se detașează față de coechipierii săi prin viteză, rezistență, detentă, combativitate și ambiție. Nu este foarte înalt, dar are tot timpul să crească. Atât la antrenamente, cât și la meciuri, este foarte atent la indicațiile antrenorului și comunică perfect cu ai săi colegi. Edis a început baschetul în urmă cu un an, când a fost selecționat de antrenorul Phoenix-ului, Cristian Mânăstireanu. „Obișnuiam să joc fotbal în cartier, cu vecinii de bloc. Câteodată, mai mergeam și la baschet, la școala din apropiere. Într-o zi, a venit la clasă domnul antrenor și m-a întrebat dacă îmi place baschetul și dacă vreau să fac performanță. I-am răspuns că da și, de atunci, mă țin de treabă, pentru că vreau să fiu campion”, ne povestește puștiul-minune, despre care tehni-cianul spune că poate deveni un excelent conducător de joc. Edis Abibula se antrenează șase zile pe săptămână și nu renunță la baschet nici în fața televizorului. „Mă uit la me-ciurile din NBA, transmise la TV. Țin cu echipa Chicago Bulls, la care știu că a jucat Michael Jordan, preferatul și modelul meu. Am văzut multe secvențe cu el, pe Youtube, și cel mai mult mi-au plăcut con-cursurile de slam-dunk. Era cel mai bun și așa vreau să fiu și eu”, ne spune micul sportiv, desemnat MVP la ediția de anul trecut a Campionatului Național de baby-baschet. El va participa din nou, în vara lui 2010, la Naționale, unde își dorește să înscrie cât mai multe puncte și să își ajute echipa să urce pe podium. Altfel, Edis nu negli-jează nici școala, limba română și matematica fiind materiile la care are cele mai bune note. *** CS Phoenix continuă acțiunile de selecție. Antrenorii caută copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 ani, care vor deveni componenți ai echipelor de baby-baschet și mini-baschet. Trialurile au loc la Școala nr. 29 (luni, miercuri, orele 18.00-19.30) și la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” (marți, joi, orele 18-19.30). *** După două înfrângeri consecutive, echipa de baschet masculin BC Athletic Constanța a reușit să bifeze prima sa victorie în Divizia B: 91-80, în deplasare, cu CSU Ploiești 2, într-o partidă restantă din etapa a doua. Pentru formația antrenată de Vasile Pașca, cele mai multe puncte, 25, le-a marcat „veteranul” Bogdan Ivanovici.