Echipele finanţate de administraţia locală, cu securea deasupra capului

Sportul constănțean trece prin momente dificile

Echipele finanțate de administrația locală, cu securea deasupra capului

După ce, în ultimii ani, au avut un cuvânt greu de spus în campionatele interne și chiar în cupele europene, echipele constănțene finanțate de administrația locală încep să piardă din suflu. Declinul este evident și nu se știe când și dacă va putea fi oprit. Începând cu 2005, CVM Tomis a făcut legea în voleiul masculin românesc. Ora exactă s-a dat de pe litoral, iar în vitrina clubului au ajuns trei titluri naționale, două de vicecampioană și șase Cupe ale României. În cupele europene, constănțenii s-au descurcat onorabil, ajungând în sferturile de finală ale Top Teams Cup sau Cupei CEV și clasându-se pe locul trei în Final Four al Challenge Cup. Toate aceste performanțe se datorează sprijinului acordat de administrația locală, care a alocat, din bani publici, bugete de miliarde acestui club. Cu vistieria plină, Tomisul și-a permis să aducă antrenori pricepuți și jucători de valoare, peste nivelul celor din Divizia A1. Însă, bucuria n-a ținut la nesfârșit. Criza economică, dar și alți factori de natură politică au lovit clubul constănțean mai năprasnic decât tsunami-ul Indonezia. Tomisul s-a despărțit, în toamnă, de jucători de primă mână, gen Ashlei Nemer, „Dede” sau Laurențiu Lică. În decembrie, veniturile sportivilor și ale întregului colectiv tehnic au fost înjumătățite, iar alți voleibaliști - Van Lankvelt, Mainville, Liovi și Didorciuc - au părăsit „corabia”. Mai mult, președintele clubului nu a exclus varianta de a se retrage! Pe acest fond, au venit și eșecurile. Constănțenii au terminat pe locul doi în campionat, într-un sezon în care și adversarii sunt slăbiți, iar în cupele europene, au fost doar o fantomă a formației de odinioară. Tomisul a fost eliminată din Cupa CEV de un Montpellier care era de bătut, a „alunecat” în Challenge Cup, dar dezastrul a continuat: 1-3, pe teren propriu, cu Ribnica Kraljevo, o formație sârbă pe care o poți remarca doar la capitolul ambiție. Explicația este simplă: noii veniți nu au valoarea jucătorilor pe care trebuie să-i înlocuiască, exemplul lui Sajnberger, care a greșit cât pentru cinci meciuri contra sârbilor, fiind elocvent. De asemenea, „veteranilor” Began, Tănăsescu sau Voinea parcă le-a dispărut motivația și plăcerea de a juca volei, în timp ce Hernandez mai are nevoie de timp pentru integrare. CVM Tomis este în scădere de randament, iar șansele de redresare, cel puțin la momentul actual, sunt destul de mici. Demisia antrenorului Stelio De Rocco nu ar fi o soluție, pentru că tehnicianul canadian nu are sub comandă un lot de valoarea cupelor europene. Cine răspunde pentru eșecul de la rugby? Vremuri grele și pentru rugbiștii de la RCJ Farul, care, după ce au dezamăgit anul trecut (locul IV într-un campionat submediocru, în care maximum patru echipe contează în lupta pentru titlu), își văd viitorul pus sub semnul întrebării. Administrația locală, principalul finanțator al clubului, anunță că și-ar putea retrage sprijinul, situație în care „marinarii” vor rămâne pe drumuri. Ținând cont de criza economică, îmi vine greu să cred că, peste noapte, s-ar găsi un investitor dornic să țină în spate un lot de minimum 40 de jucători care, chiar și când au avut buget de miliarde, nu au făcut performanță. Încă mai așteptăm, chiar și în ceasul al 12-lea, momentul în care președinții și directorii de la RCJ Farul vor da socoteală pentru modul în care au cheltuit miliardele din bani publici, dar echipa nu a prins nici măcar podiumul. Liniște doar în tabăra HCM-ului Situația handbalului este una specială. Băieții de la HCM au ajuns la maturitate sportivă, domină campionatul intern, joacă bine în Liga Campionilor și chiar au șanse de calificare, în premieră, în optimile de finală ale celei mai puternice întreceri inter-cluburi de pe continent. Criza nu a ajuns, încă, la HCM, dar se aude că, dacă vor pierde meciurile de la Montpellier și Valladolid și nu vor trece de grupe, este foarte posibil ca și veniturile handbaliștilor să fie ciuntite. Gala Sportului Constănțean, o simplă amintire Tot o premieră: din lipsă de fonduri, Gala Sportului Constănțean 2009 nu a mai avut loc, performerii anului trecut rămânând numai cu palida satisfacție că au fost declarați, scriptic, cei mai buni. Și echipa de volei feminin CSV 2004 Tomis a fost răvășită de criză: salariile s-au redus cu 25%, dar, chiar și așa, „sirenele” se mențin în cursa pentru titlul național și pentru calificarea în Final Four al Cupei CEV.