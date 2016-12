Echipe din Germania şi Bulgaria, la Trofeul Callatis

Spectacol de rugby în 7 pe plaja Laguna din Mangalia

Echipe din Germania și Bulgaria, la Trofeul Callatis

Cel mai important eveniment rugbistic organizat, luna aceasta, pe Litoral, va avea loc, în perioada 29-31 iulie, la Mangalia: Trofeul Callatis, turneu ajuns la ediția a VIII-a, care are, anul acesta, dimensiune internațională.Timpul s-a scurs fără să simțim și, iată, îndrăgitul Trofeu Callatis la beach-rugby în 7 a ajuns la ediția cu numărul opt.Anul acesta, nisipul plajei Laguna din Mangalia va fi răscolit de jucători legitimați la 13 cluburi din România: RC Grivița, CSA Steaua București, Colegiul Tehnic "Dunărea" Galați, LPS Focșani, CSS Viitorul Cluj, CS Marteli Constam Buzău, CS Pantelimon, RCJ Farul, LPS "Nicolae Rotaru" CSS, AS Tomitanii Constanța, CS Cleopatra Mamaia, CS Năvodari și CSR Callatis Mangalia.Invitate speciale sunt două formații din străinătate, una din Varna (Bulgaria), cealaltă din Germania."Am reușit să aducem o echipă din Germania cu sprijinul lui Petre Ianusevici, un vechi antrenor constănțean de rugby juvenil, care, în prezent, este director tehnic al echipelor reprezentative de rugby germane. L-am rugat să facă demersurile necesare, iar răspunsul său la solicitarea noastră a fost pozitiv. În ceea ce îi privește pe bulgari, ei sunt prezenți pentru a doua oară la turneu", a declarat, pentru "Cuget Liber", președintele CSR Callatis Mangalia, Aurel Murguleț.v v vLa Trofeul Callatis, se va concura pe două categorii de vârstă: Under 14 și Under 18. Se vor alcătui grupe și se va juca în sistem fiecare cu fiecare, după care vor urma semifinalele și finalele. Un meci va include două reprize a câte șapte minute.Programul de concurs este următorul: 29 iulie: ședința tehnică, pe terasa President de pe faleza Mangalia; 30 iulie: meciurile preliminare din faza grupelor, pe plaja Laguna; 31 iulie: semifinalele, finalele și festivitatea de premiere, pe plaja Laguna.v v vOrganizatorul turneului este CSR Callatis Mangalia, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mangalia, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și Asociația Județeană de Rugby Constanța."Deși străbatem vremuri dificile, am făcut eforturi pentru a continua tradiția acestei competiții mult așteptate de sportivi, dar care dinamizează și sezonul estival din sudul litoralului. Sunt convins că turiștii vor veni în număr mare să asiste la jocuri. Vreau să mulțumesc, pe această cale, oamenilor care sunt alături de noi în echipa de organizare - primarului Mihai Claudiu Tusac, un susținător al rugby-ului, Elenei Frîncu, director executiv al DJST, și lui Florian Constantin, președintele AJR -, dar și sponsorilor, dintre care îl amintesc pe Petre Tulbure, un fost jucător constănțean de rugby, stabilit în Anglia, care, de trei ani, este un partener de nădejde al clubului nostru. Este un împătimit al sportului cu balonul oval, nu a uitat de unde a plecat și, de fiecare dată, ne oferă trofee, baloane, echipamente pentru copii", a spus Aurel Murguleț.Alți doi sufletiști ai Trofeului Callatis, implicați în organizarea eveni-mentului, sunt Victor Borcescu, vicepreședintele clubului, și fostul arbitru Cristian Rădulescu.