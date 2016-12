Echipa SanaSport, pe primul loc la proba maraton ştafetă

Maratonul Internațional Brașov

Echipa SanaSport, pe primul loc la proba maraton ștafetă

Cinci constănțeni membri ai Asociației Sportive SanaSport au concurat, recent, la prima ediție a Maratonului Internațional Brașov, unde s-au aliniat la start aproximativ 1.000 de iubitori ai alegării în aer liber.Cătălin Jitcovici, Daniel Antonaru, Vasile Apetroaie și Sabin Vasile au participat la proba maraton ștafetă (4X10,5 km) și s-au clasat pe primul loc, cu timpul de 2 h, 35 m, 56 s. Pentru constănțeni, a fost prima dată când au concurat la această probă.„Ne așteptam la un loc pe podium, dar nu neapărat primul. Ne bucurăm că am reușit această performanță. Patru echipe din cele nouă participante erau foarte bune și a fost ca și o luptă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Daniel Antonaru, pre-ședintele Asociației Sportive SanaSport.Constănțenii sunt mândri de ceea ce au reușit, mai ales că au pregătit totul în detaliu, chiar și ordinea în care au alergat. Echipa clasată pe locul al doilea a ajuns la o diferență de patru minute de echipa constănțeană.„Ne-am analizat timpii individuali și evoluția fiecăruia de la competiție la competiție. Cătălin are un start mai bun dacă pornește cu grupul general. El a fost primul și ne-a adus în avantaj, pe care noi l-am menținut până la capăt. A fost o adevărată muncă în echipă și chiar acest lucru am vrut să-l demonstrăm, faptul că alergarea nu este o activitate individualistă”, a mai spus Daniel Antonaru.Echipa SanaSport adaugă faptul că acesta este doar începutul de sezon și că primele competiții sunt teste de verificare pentru cele mai importante, care vor avea loc la sfârșitul verii și în toamnă. Următorul eveniment la care vor participa va fi la București, în perioada 4-5 iulie, la Cam-pionatul Național în aer liber pentru veterani.Tot la Maratonul Internațional de la Brașov a participat și Alexandru Pop, care s-a clasat pe locul VIII la proba de semimaraton (21 km), la categoria +35 de ani, deși categoria sa este +50 de ani. Pentru alergătorul constănțean, este al cincilea semimaraton la care concurează anul acesta.Constănțenii s-au bucurat de traseul parcurs prin Brașov, doar căldura le-a dat ceva bătăi de cap.