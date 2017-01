„Echipa României nu a ştiut să profite de şansa sa“

Selecționerul Victor Pițurcă:

„Echipa României nu a știut să profite de șansa sa“

Selecționerul Victor Pițurcă a declarat că tricolorii nu au fost montați psihic pentru partida cu Olanda și de aceea au pierdut. Tehnicianul este dezamăgit că naționala nu a reușit să fructifice șansele pe care le-a primit în ultimele două jocuri. „S-a terminat aventura noastră la EURO. Păcat că am avut șansa noastră, dar nu am știut să profităm, să speculăm avantajul avut după primele două jocuri din grupă. Echipa Olandei a fost mai proaspătă, dar probabil și scorul de la pauză de la Zurich (n.r. - Franța - Italia 0-1) și-a pus amprenta pe evoluția jucătorilor mei. Probabil la cabine nu trebuia ca jucătorii să știe rezultatul jocului de la acel meci. Eu aș fi vrut să câștigăm noi și chiar să nu ne intereseze rezultatul celuilalt meci”, a spus Victor Pițurcă. Selecționerul a făcut și o scurtă caracterizare a evoluției naționalei la turneul final. „Eu cred că e foarte bună, fiindcă, să joci într-o grupă ca aceasta, cu echipe formidabile, și să nu pierzi în fața campioanei și vicecampioanei mondiale, e o performanță pentru echipa noastră. Ne-a lipsit foarte puțin să trecem de grupe. Dacă am fi marcat contra Italiei din penalty, probabil că am fi fost calificați. Trebuie analizat ceea ce s-a întâmplat aici. Va conta foarte mult experiența acumulată după acest turneu”, a explicat Pițurcă. Chivu spera la un 0-0 cu Olanda Căpitanul Cristian Chivu a declarat că tricolorii au fost dominați clar de Olanda și nici măcar nu a crezut că ar putea obține un rezultat pozitiv. „E greu să joci trei meciuri în aceeași formulă. Asta e situația. Olanda și-a permis luxul de a schimba mulți jucători, de aceea a fost mai proaspătă în acest meci. Nu am simțit niciun moment că putem câștiga. Poate doar un 0-0, dar, personal, cred că nu puteam învinge. Am alergat în gol, asta a fost senzația mea”, a spus Chivu.