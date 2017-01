Echipa nu se poate schimba radical peste noapte

În ultimii ani, Eden Hairi a fost secund în mandatele lui Ion Crăciun, Aihan Omer, Lubomir Obradovic și Lucian Râșniță. Acum, a făcut pasul cel mare. „În tot acest interval, am încercat să fur meserie de la acești antrenori de clasă. Am învățat că pregătirea psihologică a jucătorului înainte de meci este mai impor-tantă decât cea fizică. Mi s-a oferit șansa de a antrena o echipă de Liga Campionilor și mă simt onorat pentru că oamenii din conducerea clubului s-au gândit și au avut încredere în mine. Este o mare provocare și vreau să cred că echipa își poate schimba radical fața. Acest lucru nu se poate face peste noapte, nu s-a reușit omogenizarea lotului în trei luni, dar ne așteaptă o lună de zile în care va trebui să muncim mai mult, pentru a schimba mentalitatea și dorința de pregătire. Știu care e viața de antrenor, depinde de rezultate, ai sau pleci, dar mi-am asumat responsabilitatea", a fost prima declarație a lui Hairi din postura de principal.