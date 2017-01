Echipa feminină CS Mangalia, vicecampioana României la lupte libere

„A fost o competiție fru-moasă, unde sportivele s-au comportat exemplar. Acest titlu încununează întreaga muncă de peste an, nu doar a fetelor, ci și a antrenorului. Echipa noastră a pierdut lupta cu Steaua, scor 3-5. Dar suntem bucuroși că am obținut locul al doilea. Chiar dacă nu ne-am apărat titlul câștigat anul trecut, nu suntem dezamăgiți. Clubul nostru mai are câteva obiective de îndeplinit luna aceasta. Avem finalele la Campionatele pentru copii 2 și copii 1, unde, bineînțeles, că vrem să obținem medaliile. Urmă-toarea țintă este Cupa României, unde vrem un număr mai mare de premii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Sportive Municipale Callatis mg, Lucian Luca.Vicecampioanele vor lua o pauză, după care vor reveni la antrenamente fi-zice și tehno tactice alături de antrenorul Marian Oancea, dar între timp, câteva dintre luptătoare sunt la lotul național.„Suntem mândri că CS Mangalia este una dintre cele mai bune echipe din țară. Avem multe sportive prezente la lotul național și se pregătesc pentru Campionatul European, care va avea loc în februarie. Acum câteva zile, s-a desfășurat un can tonament la Amara, unde antrenorul nostru Cornel Trucmel a fost selectat să fie antrenor secund. Bineînțeles că nu s-a dus singur și am avut și câțiva băieți la cantonament. După ce vom încheia competițiile de anul acesta, nu mai stăm pe gânduri și vom pregăti se-zonul următor în care avem ca și obiectiv principal prima poziție a podiumului la toate competițiile la care vom participa”, a mai adăugat Lucian Luca.Săptămâna viitoare, micii luptători constănțeni de la cluburile CS Mangalia, CS Farul și LPS vor pleca la Târgoviște, la finala Campionatului Național de lupte libere, categoria copii 2.