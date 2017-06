Echipă din Constanţa, în finala naţională Neymar Jr. Five

Echipă din Constanța, în finala națională Neymar Jr. Five

Sâmbătă, 10 iunie, ora 15.30, în parcarea subterană București Mall Vitan, are loc finala națională Neymar Jr. Five, competiție inedită de fotbal 5 versurs 5.Opt echipe din țară s-au evidențiat în mod special, una dintre acestea fiind din Constanța – Marine Stars – formată din studenții nigerieni de la Univeristatea Maritimă Constanța: Sunay Emiberry, madu Emmanuel, Awaji Solomon, Carter Fun-Akpo, Emmauel Apala, Ibe Samuel Kalu și Thankgod Unye.Fostul internațional, Ciprian Marica, ambasador local al competiției Neymar Jr. Five în România, va fi prezent la turneu și va înmâna trofeul echipei câștigătoare.Neymar Jr’s Five este un turneu de fotbal semnat de atacantul brazilian – un adevărat fenomen global. Pe șase continente și în peste 50 de țări, echipele de câte cinci jucători se luptă în meciuri de zece minute. De fiecare dată când o echipă înscrie un gol, opoziția pierde un jucător. Astfel, jocul devine rapid, tehnic, strategic și unic în lumea fotbalului. Peste 65.000 de jucători din 47 de țări s-au înscris să participe la prima ediție a turneului, iar anul 2017 promite să fie și mai mare. Turneul din acest an este deschis echipelor de 5-7 jucători, cu vârsta între 16 și 25 de ani, iar noutatea din acest an este că doi jucători mai mari de 25 de ani pot participa la competiție. Echipele intră în joc cu speranța că vor ajunge în finala națională și în cea mondială, de la Instituto Projeto Neymar Jr, în Praia Grande, Brazilia.