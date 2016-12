Echipa de rugby Constructorul-Cleopatra, la un pas de desfiinţare

Echipa de rugby Constructorul-Cleopatra, la un pas de desființare

Nori negri planează asupra echipei de rugby Constructorul-Cleopatra. După numai un singur sezon petrecut în Divizia Națională, în care și-a îndeplinit fără probleme obiectivul - menținerea în eșalonul de elită -, formația constănțeană riscă să nu mai fie înscrisă în ediția viitoare de campionat. Principalul punct al ordinii de zi a ședinței de la stadionul din „Badea Cârțan”, unde s-au întâlnit conducătorii clubului CS Cleopatra și ai Asociației Județene de Rugby (președinte, Florian Constantin), l-a reprezentat situația echipei de seniori. „Suntem în discuții cu administrația locală, să vedem dacă mai ținem echipa sau o desființăm, urmând să rămânem doar cu secțiile de copii și juniori. Personal, voi propune conducătorilor Farului ca, în situația în care nu vor câștiga titlul de campioană, să își regândească strategia, să vândă străinii și să se bazeze numai pe jucătorii constănțeni de valoare. Dacă vor o asemenea echipă, suntem dispuși să ne așezăm la masa tratativelor. Și noi, și LPS-ul, am crescut sportivi tineri, care au deja acumulată experiență în campionat și la loturile naționale. Pe acest schelet, în câțiva ani, Farul s-ar putea reînscrie în cursa pentru titlu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Șeful clubului din Mamaia pare decis ca, din vară, să se axeze doar pe activitățile de juniori, demarând deja un proiect de amploare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. „Marea reușită este aceea că am înființat o clasă cu program special de rugby la Grupul Școlar CFR. Vom face acțiuni de selecție în oraș și în județ, iar elevii vor intra în clasa a IX-a la instituția amintită. Până în clasa a XII-a, nu vor face decât rugby și școală. În demersul nostru, am beneficiat de sprijinul inspectorului general Petrică Miu”, a explicat Chirondojan. Noua echipă se va numi Cleopatra-CFR, va fi antrenată de Gheorghe Florea și va fi înscrisă în Campionatul Național de juniori sub 16 ani, urmând a trece apoi în eșaloanele de vârstă superioare. Grație acestui proiect, va fi refăcută baza sportivă feroviară. Va fi retrasată calea de acces la stadion, vor fi reamenajate vestiarele, dușurile, iar suprafața de joc a terenului va suferi lucrări de amploare, amânate de mulți ani. „După aceste investiții, vom solicita Federației Române de Rugby să omologheze arena, pentru a putea găzdui meciuri oficiale de campionat”, a mai spus Chirondojan, adăugând că au fost demarate demersurile pentru înființarea de baze de rugby la Valu lui Traian, Cumpăna și Hârșova.